本地今年首五个月 集装箱处理量增7.7％

大型集装箱航运公司通过新加坡运输的集装箱量显著增加，我国的集装箱量料持续强劲增长。

新加坡海事及港务管理局（MPA）星期六（6月8日）发表文告回应媒体询问时确认，今年首五个月，法国达飞海运集团（CMA CGM）和海洋网联船务公司（Ocean Network Express），通过新加坡运输的集装箱量相比去年同期有所增加。

海事局也指出，今年首五个月，新加坡的集装箱处理量总计1690万个标准箱（TEU），比去年同期增加7.7%。

随着集装箱航运公司持续跟新加坡港务集团（PSA）、新加坡海事及港务管理局、交通部以及工会密切合作，以进一步扩大通过新加坡的集装箱量，我国的集装箱运力需求会保持强劲。

红海危机导致好望角附近的船只改道，打乱了全球主要港口的规划，导致船舶无法按计划抵达，并造成了“船舶聚集”效应。自2024年初以来，抵达新加坡的船只显著增加，新加坡需为更多船只抵港做好准备。

早前，海事局透露除了大士港口现有的八个泊位，今年迟些时候还有三个新泊位投入使用，以便在短期内提高整体集装箱处理能力。

新加坡港务集团也增加了人力和集装箱处理能力，例如重新启用岌巴码头（Keppel Terminal）原已停用的旧泊位和船坞。

在采取了这些措施之后，新加坡港务集团每周可处理的集装箱量从77万个标准箱，增至目前的82万个标准箱。