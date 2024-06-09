曾11次被判监屡劝不听 黑帮大哥成牧师辅导囚犯

中学时期误入歧途参加私会党打架闹事，20多年来11次被判监，曾是黑帮老大的汤才荣（60岁）自认无药可救，也跳脱不了恶性循环。一次偶然的机会接触教会辅导活动，令他决定痛改前非，如今还成了一名牧师引领过来人。

与汤才荣初次见面，他笑容可掬与人交谈的模样，让人无法将他与黑帮画上等号。15岁打群架时砍伤人被送入感化院，他并没因此收敛，反而越陷越深，私自开设地下赌庄、贩卖毒品各种非法勾当样样来。

他忆述：“当时还收了20多名手下，每次被关后我胆子只会更大，想要成为有势力的人，赚很多钱。算上感化院，总共11次进出，我也不知道人生该怎么走下去。”

三岁时，汤才荣的父母就离异，六个兄弟姐妹被分别养育，感情无奈疏离。父亲常赌博不太照顾孩子，奶奶宠溺他，加上小时候曾被霸凌的阴影，导致他有强烈的逆反心理。至于母亲，两人一直到汤才荣30多岁才相认熟络。

也因为这样，汤才荣频繁出入监狱，没有人能感化他。

狱中阅读《圣经》 受浪子回头故事感化

转折点发生在2001年。他在狱中尝试阅读《圣经》，偶然看到浪子回头的故事，他不自觉潸然泪下，于是想深入了解教义。“也是从这个开始有寄托，选读英语课程、考驾照，想过着正常人的生活。”

出狱后，汤才荣打了两份工，之后在教会的建议下进修了约七年的神学课程，成为一名牧师。“生活完全转变，以前做‘偏’的时候，钱来得很快，现在脚踏实地做事，感觉很充实。我还在教会认识了妻子。”

汤才荣现在还是定期进监狱，但换了个身份，作为一名牧师带领义工关怀囚犯，帮助他们刑满释放后与社会重新接轨。