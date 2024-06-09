更多餐馆咖啡店砸钱设奢华厕所

本地餐饮业者如今更注重顾客对厕所的感官体验，有餐馆下重本打造奢华鳄鱼主题厕所，还有咖啡店砸8万元将公厕装修成酒店厕所。

新加坡管理大学去年11月至今年1月展开的第六次“公共环境清洁满意度调查”显示，本地民众对公共厕所的清洁满意度有所提升，感到满意的受访者达84%，咖啡店和小贩中心的公厕虽然表现最差，但和前年相比都进步了七个百分点，满意度分别为60%与70%。

随着国人对生活品质要求的提高，厕所不仅是解决三急的地方，本地餐饮业也更注重给予食客如厕时更好的感官体验。

位于达士敦路（Duxton Road）101号的西非洲料理餐厅Tamba，构思了以厕所为主题的奢华厕所，门把手由鳄鱼雕塑制成，地上有条制型纸（papier-mache）鳄鱼，每个隔间都配置一幅画作。餐厅创办人瓦格纳（Kurt Wagner）受访时说，厕所在每家餐厅都扮演重要的角色，应该认真设计，好让使用者享受如厕体验，所以他们仅在厕所的装修上就花上五位数。

另外，史各士路27号的日式甜点店Ami Patisserie去年11月开张，该店的厕所装潢也非常精致，如在马桶上方添置盆景和香薰仪，也定制“瀑布水龙头”，更使用了名牌洗手液。创办人荒见诚（Arami Makoto）表示，整家店的装修花费50万元，但未透露在厕所上花了多少钱。

除了餐馆，有咖啡店业者也不遑多让，本地艺人杨志龙于上月在菜市巷（Chai Chee Lane）第510座工业楼开设的“炭香菜市”咖啡店，单单厕所装修就花了8万元，占总装修费的一成。记者近日走访发现，该处厕所“金碧辉煌”如同酒店厕所，还装了冷气。

杨志龙受访说，为了保持厕所干净，还聘请了多两名员工，清理次数从一天三次，增加到一天五次。

食客许明贵（48岁，厂工）认为干净的厕所可看出业者的细心和上心。他在附近工厂上班，每日会来光顾，以前厕所脏，所以会吃完后回工厂如厕，现在装修得很好，他会先用了厕所再回。

完整报道，请翻阅2024年6月9日的《新明日报》。