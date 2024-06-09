雅西西慈怀病院筹善款 拟扩大居家护理服务规模

雅西西慈怀病院将在2026年底之前，扩大居家护理服务规模50％，包括增加居家护理护士等人力资源，以服务更多病人。

雅西西慈怀病院总裁朱舒玲星期天（6月9日）在雅西西嘉年华2024活动致辞时，宣布这个消息。

雅西西嘉年华2024由雅西西慈怀病院（Assisi Hospice）与城市发展集团（City Developments Limited）举办，在圣若瑟国际学校举行，希望募集100万元，作为照料病人的经费，以及支持上述扩展项目等。

去年，雅西西慈怀病院为约3200名患者提供居家护理、日间护理和住院服务。当中，居家护理病人有2058人。

朱舒玲受访时说，扩大居家护理服务规模，是为超老龄化社会的需求做准备，日后将能在同一时间为近3000名患者提供居家护理服务。

“近几年，当局做了很多这方面的宣传，所以人们对慈怀护理看法有了积极转变，公众也对居家护理有更多认识。”

此外，院方正在扩大悲伤与丧亲关怀（Grief and Bereavement Care）服务范围，让失去亲人的非病人家属，也能得到帮助。院方透露，去年关怀团队联系了792个家庭，在他们失去亲人后的一个月内提供协助，其中有116人接受辅导。

朱舒玲说：“我们目前有三名专门从事悲伤与丧亲辅导的心理咨询师和治疗师。我们希望在人力资源能应付的范围内，为更多丧亲者提供这项服务。”

接力运90袋米 为慈怀病患献力

活动上，10名城市发展集团职员，包括集团总裁郭益智和首席运营官郭益升，分成两组参与“为希望运米”（Rice for Hope）的接力比赛，挑战在八分钟内，将10公斤一袋的米搬运30米距离。每成功搬运一袋米，集团及其合作伙伴将为雅西西捐款2000元。

两队最后共搬运90袋米，筹得18万元善款，外加匿名善心人士为项目另捐出2万元，筹集款项达20万元。这些米随后将捐赠给本地慈善组织善粮社。

除了运米接力赛，活动现场也有企业、社区伙伴和学校等设立超过100个游戏、餐饮，以及零售摊位，全天共吸引约1万人到场支持。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮担任活动主宾，雅西西慈怀病院赞助人何晶也出席了活动。