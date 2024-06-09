信号系统电源故障 盛港榜鹅轻轨停驶逾四小时

因信号系统的电力供应中断，盛港榜鹅轻轨系统星期天（6月9日）早上暂停服务超过四小时。陆路交通管理局和业者新捷运正在调查故障原因。

盛港榜鹅轻轨系统的第一班列车（西环线），原定星期天清晨5时38分发车，但新捷运5时45分在社媒平台X（前称推特）发文说，信号系统出现故障，导致盛港和榜鹅的轻轨服务中断。

新捷运星期天晚上答复《联合早报》询问时说，服务中断是因为工程人员在工程时间进行提升工作后，信号系统的电源出现故障，导致轻轨列车无法驶出车厂。经过近四个半小时的抢修，轻轨服务从早上10时12分起逐步恢复。

新捷运说：“我们向受影响的乘客致歉。当前，我们正与陆交局和相关设备制造商密切合作，调查事故原因，并将采取一切行动，防止类似情况再次发生。”

轻轨服务中断期间，新捷运也在轻轨站附近的特定巴士站，以及盛港和榜鹅巴士转换站，为受影响的乘客提供免费接驳巴士服务。沿线的常规巴士服务也免费。乘客从轻轨站出闸时，不会被扣除车资。

陆交局同一天晚上在脸书发文说，新捷运共安排40趟免费接驳巴士服务，每趟间隔五到七分钟。当时巴士站的乘客并不多。新捷运也动员超过70名人员到场协助受影响的乘客。

此外，新捷运每二三十分钟就更新社媒，为乘客提供最新消息。

陆交局说，正同新捷运合作调查事故原因，以找出需要改进的地方。

根据陆交局今年3月在网站发布的最新数据，轻轨系统可靠性有所加强，去年列车每行驶54万6000公里有一起超过五分钟的事故，优于2022年的33万5000公里。

其中，盛港榜鹅轻轨系统进步较显著，首次突破百万纪录，从前年43万8000公里提高到去年的121万7000公里；武吉班让轻轨则从22万2000公里提高到24万8000公里。