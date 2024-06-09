公益宴席迎端午 第四场小贩办桌传美食活动顺利举行

配合今年端午节到来，弘扬小贩与歌台文化的“小贩办桌传美食”再度登场；这活动也为乐龄和特需人士送温暖，此次并为聋人协会筹得约7000元善款。

“小贩办桌传美食 群星欢唱献爱心”活动是“魅力无限牛车水”系列活动之一，由新丝路促进会、大唐文化、牛车水大厦小贩商联会，以及新加坡艺人公会携手举办。

自去年6月开办以来，已配合端午节、中秋节和冬至成功举办了三场，每场筵开50席，都是公益宴席，请善心人士买桌。每两桌宴席费为688元，其中一桌由购票者享用，另一桌免费招待乐龄中心的年长者和特需人士。

星期天（6月9日）中午，在牛车水民众俱乐部冷气礼堂举办了第四场活动，邀请了芽笼东老人之家、牛车水乐龄活动中心，以及新加坡聋人协会的受益者。大家在歌声与表演中，共享鱿鱼蕹菜、麻油鸡、酱蒸鱼头、鲜虾水饺汤等十道美食。这些美食由牛车水大厦熟食中心的九个摊档小贩亲自烹煮。

约有70名听障人士受邀参与活动，聋人协会手语歌唱表演团体（Signifique）也为观众带来了手语表演。

为聋人协会筹得7000元善款约

新加坡聋人协会高级经理黄毅受访时说，聋人协会的知名度不高，因此在筹款时往往面临很多挑战。于是新加坡艺人公会会长陈建彬邀请他们加入这项活动，从而让更多人认识聋人协会。据了解，第四场活动共为聋人协会筹得约7000元的善款。

黄毅说：“参与这样的吃饭社交活动，能帮助听障和聋人融入主流社会、提高生活质量，让他们更好地享受人生。同时也建立了一个桥梁，提高社会大众对聋人的认知。”

来自聋人协会、渣打银行、南洋理工学院、沉默英雄义工团的70多名志愿者参与了此次活动，帮助上菜、洗碗摆放桌椅和筹款等工作。

负责整体活动策划的大唐文化创办人廖顺建说，四场活动每场都会邀请不同的小贩、不同的义工团体，希望能够让更多的人参与进来并从中受益。他说，这个系列结束后，筹委会会总结经验，希望之后能以新的方式呈现、推出新的系列。