分析：20岁至34岁已婚女性减少是本地生育率下滑主因

处于最佳生育年龄的20岁至34岁已婚女性比率减少，是我国生育率下滑的一大原因。

本地去年有3万零518个居民新生儿，整体生育率为0.97，远低于2.1的人口替代水平，也是首次跌至1.0以下。

新加坡统计局今年5月发布的分析对比2005年和2023年的数据发现，尽管去年多数年龄层的已婚女性生育率增加，但已婚女性占比减少，尤其是20岁至34岁的女性，导致生育率整体下滑。

根据《海峡时报》取得的数据，本地去年25岁至29岁的女性中，只有29.2%已婚，远低于2005年的52.1%。她们也是20岁至49岁已婚女性中，唯一一个生育率下跌的年龄段。

去年30岁至34岁以及35岁至39岁的已婚女性占比，相比2005年则分别减少11个百分点和4.7个百分点，达64.1%和76.2%。

分析提到，在25岁至29岁已婚女性生育率下滑的同时，35岁至39岁已婚女性生育率上升，反映本地更多女性更迟结婚生子的趋势。

与此同时，去年40岁至49岁已婚女性的生育率虽然增加了，但平均生育更少孩子。截至去年6月，40岁至49岁结过婚的女性平均生育的孩子数量为1.73，低于2005年的2.13。

我国生育率从1990年的1.83下滑至2005年的1.26，则更大程度是因为已婚女性生育率下滑，特别是25岁至34岁的女性。

若占比维持在2005年水平 整体生育率或提高至1.43

分析也通过模拟发现，如果2023年已婚女性的占比维持在2005年的水平，整体生育率可能从实际的0.97提高至1.43。

反之，如果已婚女性生育率维持2005年的水平，整体生育率则可能进一步下滑至0.86。这显示去年生育率下跌，受到已婚女性占比变化的影响更大。

再以2005年为例，如果当时的已婚女性占比维持在1990年的水平，整体生育率可能增加至1.47。如果已婚女性生育率维持，整体生育率则可能提高至1.60。

新加坡政策研究所今年1月发布的一项调查结果显示，超过八成年龄介于21岁至34岁的本地青年认为，维持单身是可以接受的选择，也有约七成认为不一定要结婚或生育。

不过，有意组织家庭者还是占了大多数，预计会结婚的未婚青年占68%，未生育者当中则有67%希望未来会有子女。