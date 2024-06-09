足球传爱心捐款创新高 友谊赛筹逾125万元捐五慈善机构

周末举行的第九届公益足球赛“足球传爱心”创下活动历来的最高善款纪录，成功筹集超过125万元，所筹善款将全额资助五个不同慈善和非盈利机构。

今年的“足球传爱心”（Football with a Heart）活动由新加坡博彩公司、新加坡足球总会、新加坡体育理事会，以及人民协会联合举办，星期六（6月8日）和星期天（9日）在国家体育场举行。活动共筹得125万8750元，创下活动自首办以来的最高纪录。

这项慈善足球活动自2012年推出以来，已为55个慈善机构和社会企业筹集超过750万元。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期六以主宾身份参加了活动。他在致辞时说，这项活动活别具意义，能通过足球将社区联系在一起，也能聚集来自不同背景的人，促进民众的团结精神。

唐振辉也与国会议长谢健平、拉丁马士区议员杨益财、白沙—榜鹅集选区议员沙礼尔、新加坡博彩公司社区合作及通讯部高级总监陈绍豪及其他亲友组建了一支足球队，先后与儿童球队和前国家足球队员组成的球队进行慈善赛事。

百盛社区足球计划庆20周年 人协首次联办活动

为庆祝百盛社区足球计划的20周年，人协今年首次联办活动，计划下的儿童球队也在星期天进行了多场足球赛事。

人协社区体育理事会主席陈治仲受访时说，孩童很多时候都是在组屋楼下踢足球，造成许多不便，因此希望计划能给予对足球感兴趣的孩童一个平台，同时加强家庭凝聚力，让足球成为家庭成员间的共同话题。陈治仲希望能通过这次的合作，在推广足球运动的同时，也支持回馈社会的精神。

两天的活动共迎来了53支企业球队、42支青年球队，以及70支儿童球队参与。

本届公益足球赛所筹得的善款将全额捐赠给新加坡特殊才艺艺术协会（ART:DIS）、iShine Cloud Limited、爱心服务中心（Loving Heart Multi-Service Centre）、体育关怀计划（SportCares），以及触爱社会服务（TOUCH）。