无法续租一度面临关闭 两家长接手经营学前教育中心

孩子就读的学前教育中心无法继续运作，两名母亲决定接手，从家长转为经营者，让中心的学生们可以继续在熟悉的环境和教师陪伴之下快乐成长。

原本开在汤申路上段的学前教育中心Sunny Bunny Montessori，2022年10月因无法在原址续租，一度面临须关闭的命运。

其中一名学生的母亲傅莹霞（35岁）觉得，很难找到一间能兼顾华文和英文、数学的学前教育中心，也不想因转学给孩子带来太多干扰。另一名孩子的母亲洪慧凌（37岁）此前已物色20多间学前教育中心，选择这里是因为孩子喜欢这里的环境和教师，因此认为中心就此关闭是很可惜的事。两名母亲一拍即合，决定一起接手经营这家中心。

两人分别在两家跨国企业担任经理，平时工作繁忙，还须抽出时间经营学前教育中心。傅莹霞说：“刚决定接手时，大家都觉得我们疯了。”

她们得合伙出资“六位数”买下学前教育中心、装修新址并维持前几个月的运作，而选址本身就不是一件容易的事。新址须满足防火规定、有户外空间、有接送学生的乘车点等各方面要求。另外，新址如果与旧址距离太远，不少家长恐怕也会让孩子转学。

洪慧凌说，宏茂桥一带购物中心较少，要么没有空余店面出租，要么业主更愿意租给较知名品牌的学前教育中心。找了半年后，她们把新址选在了宏茂桥工业区的一座大楼。

除了在搬迁前的不确定时期曾有七八名学生退学、三名员工也离职，所幸新址在日常运营上并未遇到太多困难。学前教育中心已在新址经营半年，目前有约40名学生、12名教师和四名工作人员。

洪慧凌说，接手学前教育中心一年以来，从家长到经营者的角色转变，让两人更能体会到教师的艰辛，“在这个行业，老师非常重要，父母不会想要一直换老师，所以我们也不断提升员工福利，尽量不要给她们太多行政工作，让她们有精力和时间与孩子们在一起”。