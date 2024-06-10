八大潮团“同舟共济”角逐端午龙舟赛 澄海会馆夺冠

由潮州总会主导、澄海会馆举办的“粽香龙舟迎端午2024”，吸引八大潮团、超过1500名公众热情参与，澄海会馆也在赛龙舟项目中拔得头筹，赢得冠军。

这项庆祝端午节的大型嘉年华，星期天（6月9日）在人民协会旗下勿洛蓄水池百盛亲水天地（PAssion Wave）举行，主宾是交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆，他主持鸣锣仪式后，也为龙舟赛按响起始的喇叭。潮社各大领导包括潮州总会会长张建安、义安公司总理吴乔青、醉花林俱乐部总理黄海庆等都出席观赛。

在澄海会馆举办的“粽香龙舟迎端午2024”嘉年华上，主宾马炎庆（右二）为龙舟赛按响起始的喇叭。（郑一鸣摄）

马炎庆是潮州澄海人，他接受《联合早报》访问时说：“潮籍会馆轮流庆祝传统节日，彰显了潮社的团结和谐，格外有意义。平日里会馆各有各的活动，大日子时可以一起庆祝，不但开心，也可以促进交流和相互认识。”

由潮州总会属下五个基本团体会员轮流举办活动，庆祝端午节、中秋节、冬至、元宵节四大传统节日，是在2023年由潮州总会会长张建安发起和推动的，目的是整合资源、团结潮社。活动费用由义安公司赞助，五个基本团体会员为醉花林俱乐部、潮阳会馆、揭阳会馆、潮安会馆，以及澄海会馆。

今年的庆端午正好轮到澄海会馆操办，除了重头戏赛龙舟，还举办裹粽子比赛、脱口秀“呾有呾无”、潮州流行歌曲PK赛等。

龙舟赛象征潮社同心协力 体现“潮州人自己人”精神

澄海会馆会长林雍杰把这次的活动形容为“潮州人的嘉年华会”，尤其是划龙舟比赛，象征潮社上下同心协力，同舟共济，体现“潮州人、自己人”的精神。

他说：“在潮州总会的带领下，这是澄海会馆第一次筹办这么大型的活动。我们大胆起用新理事，由副会长许桂荧担任筹委会主席，副福利洪广为负责最重要的赛龙舟环节。为了顺利举行活动，筹备过程中我们要向多个不同部门申请准证，也要做足安全措施，非常不容易，筹委会辛苦了。活动获得潮社的踊跃参与，除积极派代表参加比赛，还组织啦啦队前来助阵，这让我们感到非常欣慰也很感恩。”

澄海会馆在龙舟赛得到冠军，由马炎庆夫人林海燕（左六）颁发奖杯和奖金。左四是澄海会馆会长林雍杰，前排右三是策划这次龙舟赛的澄海会馆副福利洪广为。（郑一鸣摄）

八支参加龙舟赛的队伍来自义安公司、醉花林俱乐部、澄海会馆、潮阳会馆、南洋普宁会馆、潮安会馆、惠来同乡会和揭阳会馆。进入四强的是义安公司、醉花林俱乐部、澄海会馆和惠来同乡会，最后由澄海会馆以1分03秒夺得冠军。

龙舟赛参与者年龄介于15岁至64岁。64岁的惠来同乡会正交际郑皓醌没有划过龙舟，但得知有这项比赛后决定一试。他说：“惠来同乡会是八支队伍当中，队员年龄最大的一支，平均有50岁，我们也没有想到会进入四强。虽然是现学现用，但能体会到划龙舟的乐趣，我觉得机会难得。”

八大潮团各派出两名代表参加裹粽子比赛。（郑一鸣摄）

在别开生面的裹粽子比赛当中，八大潮团各派出两名代表参加，同样由澄海会馆胜出，成为“粽香龙舟迎端午”的“大赢家”。

澄海会馆准备了精美的龙舟造型纪念品送给参与的潮团，由马炎庆夫人林海燕（中）颁发。（郑一鸣摄）

为感谢潮籍社团的大力支持，活动筹委会特别准备了精美的龙舟造型纪念品给各潮团，所有到场参加活动的潮籍会员，只要持有固本，都分得粽子礼包，还有丰盛的自助餐可享用。

张建安接受《联合早报》访问时说：“这次活动办得非常热闹，也非常成功。这个由潮籍社团轮办四大传统节庆的安排会继续下去，接下来是揭阳会馆的庆中秋活动了，希望到时除了老中青三代，还可以吸引到许多小朋友前来参加。”