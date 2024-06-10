89岁老翁疑误踩油门公园停车场撞三辆车 公众合力救援

年龄加起来近180岁的两个老朋友，由89岁的开车载90岁的到公园晨运，疑错踩油门，车子在停车场疾速冲向三辆停着的车子，两老困在撞上斜坡的车内，热心公众联手将他们救出。

这起交通事故发生在星期六（6月8日）早上约7时45分，地点是宏茂桥1道的碧山—宏茂桥公园停车场。

89岁驾驶和90岁乘客受困

89岁的洪姓老先生驾着车载90岁的朋友到公园，准备进入停车场前不知何故失控冲向停在旁边的一辆汽车，前面的另外两辆车也受波及。

当时，一个拉伸操团正在附近晨运。一行人听到巨响赶紧上前查看，发现肇事车子安全气囊弹出，89岁男驾驶和90岁前座乘客受困时，众人第一时间拉开乘客座位的车门，联手把他们救出。

两名伤者获救后惊魂未定，公众找来两张椅子让他们坐下休息。（受访者提供）

两人当时已吓得瑟瑟发抖，89岁老翁更一直表示想回家。公众拨电呼叫救护车的同时也联络上他们的家人，并且不断跟两人对话，安抚他们的情绪。

92岁团员加入救人行列 将两受困老翁救出车外

其中一辆被撞车子的车主，是“东方比利拉伸操”的团队负责人陈玉娇。她受访时说，星期六公园人多，停车位已满，她把车停在双黄线上，心想做完操就离开，岂料做了30多分钟体操后听见撞击声响。

陈玉娇到停车场查看，发现她的车已经被撞。然而，在得知另一辆车子里有人受伤时，她顾不上自己的车子，跟着团员们一起展开救援。

“看到前座两个安全气囊弹出，我们就知道不妙，结果真有两名老人家受困。团员先把前座乘客救出，跟着发现驾驶侧的车门打不开，只好从乘客侧车门把他抱出。”

众人事后搬来椅子让两人坐下休息。两名老人家都受了伤，89岁的老翁左额头肿了一个包；乘客后脑勺受伤流血，左膝也擦伤。

陈玉娇一行八九人联手，在救护车抵达之前及时救出两人，并安抚了他们的情绪。救人群众中，最年长的团员已92岁高龄。

“男驾驶明显受惊，看起来很懵，一直说要回家。我的92岁团员一直握着他的手安抚他，直到他把儿子电话给我们。车子被撞的另两名车主不久后出现，他们也是晨运客。”

陈玉娇说，她深深地被团员们分工合力、齐心救人的精神感动。“这两名老人家是公园常客，我们常打照面，只是没搭过话。我很骄傲大家能够发挥互助精神救人，我把这件事发到社交媒体后，大家也纷纷点赞！”

89岁老翁身体状况佳 退休后一直独自开车出门

89岁老翁的儿子洪先生（49岁，补习老师）在电话里告诉《联合早报》，他父亲已经出院，身体还是很虚弱。“自从退休后，父亲无论见朋友还是出门吃饭都一直习惯自己开车。他虽已高龄，但身体硬朗，视力完全没问题，生活还是很活跃。”

他也说，意外发生后，家人对于父亲今后的出行会更谨慎，尽量安排家人接送。“我想借此机会向帮助父亲的公众表示谢意，多亏了他们，父亲才能及时脱险。”

新加坡警察部队在向《联合早报》证实这起交通事故时说，89岁男驾驶和90岁男乘客在意识清醒下送院，男驾驶目前正在协助调查。