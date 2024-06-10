本地极少进口巴西鲜橙 水果供应不受影响

尽管极端气候加上红海危机打扰供应链，导致巴西橙子欠收并影响橙汁供应和价格，本地新鲜橙子因为主要进口自美国和澳大利亚等，供应不受影响。

新加坡果菜出入口商公会主席郑谦木星期天（6月9日）接受《联合早报》采访时说，本地果商很少从巴西采购橙子，因此巴西橙子减产，“可以说跟我们的市场完全没有关系”。

郑谦木解释，进口商会根据原产地的季节和产量等因素，在不同月份选择从不同地方进口橙子，比较常见的原产地包括美国、澳洲、南非、埃及和西班牙等。

郑谦木说，上述这些地区的橙子产量正常，因此本地新鲜橙子的供应不会受到影响。

本地进口橙子主要分两种

他也说，本地进口的橙子主要分为两种，一类是主要用于榨汁的水橙（Valencia Orange，又称夏橙），另一类则是直接食用的脐橙（Naval Orange），有时候消费者看到价格差异较大，可能是因为品种不同。

不过，郑谦木也指出，由于近期红海危机导致商船绕道和多地港口拥堵，海运价格攀升，甚至有些航线运费翻倍，因此近期各类果蔬价格均有所上涨。

巴西是全球最大的橙子出口国，占到全球总出口量的74%，同时也是世界最大的橙汁出口国。受去年以来一系列破纪录热浪和极端天气影响，巴西预测2024年的产量可能跌至1989年以来最低水平。

受访消费者：近期橙子价格未出现明显变化

记者星期天走访本地多家大型超市，包括职总平价、昇菘、冷藏公司和巨人超市，都没有在货架上看到来自巴西的橙子，来自其他产地的橙子也没有出现涨价或缺货情况。以职总平价为例，记者观察到进口自埃及的五个水橙售价为2.45元，来自美国的10个脐橙则是7.45元。

多名在超市选购水果的消费者受访时也说，没有注意到近期橙子的价格出现明显变化。

大巴窑一家水果摊的摊贩卢杰胜（29岁）受访时说，他们没有售卖巴西的橙子，从批发商处拿货时也没有遇到涨价或供应不足情况。

在大巴窑另一家水果摊工作了六年的摊贩阿杰也说，他印象中从来没卖过来自巴西的橙子。“本地的供货一直很稳定，批发商卖哪里的橙子，我们就买哪里的，一般消费者也很少特意关注产地。”

阿杰也说，过去一两年水果涨价，主要还是受到整体成本上涨和通货膨胀的影响，“没有观察到某一种类、或者某一产地的水果涨价更多”。

售卖切片水果和果汁的兴兴水果店老板也说，没有注意到橙子供应有什么变化。“我们主要看水果是否新鲜、价格是否公道，不会特别关注产地。”