汤东线第四阶段开通前 七车站6月21日免费开放让公众预览

穿行于东海岸一带的汤申—东海岸线第四阶段即将在本月23日通车，沿线七个地铁站将在通车的两天前免费开放，让公众先睹为快。

预览新地铁站的日期定于本月21日，时间从上午10时至晚上9时。

汤东线第四阶段全程10.8公里。这个阶段开通的七个地铁站是丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳和碧湾，将为公众往返东海岸地区带来更多便利。

根据陆路交通管理局的文告，公众当天如果想搭乘地铁前往预览七个新地铁站，可从汤东线的滨海湾花园站搭乘免费接驳列车到丹戎禺站，再从丹戎禺站来回参观七个新地铁站。 接驳列车约八分钟一趟。

公众也可搭乘11号、30号或158号巴士，到汤东线第四阶段的任何一个地铁站。

马林百列站当天将设快闪店 公众可买到汤东线第四阶段周边商品

当天，每个新地铁站都会举行一系列活动让公众参与。其中一个亮点，是马林百列站将设有以绿色通勤为主题的画展，通过24幅独特的视觉作品，鼓励人们为更美好的绿色未来，采用可持续的通勤方式。公众也能在该站的展摊坐上模拟列车，体验驾驶地铁，或到快闪店抢购首次配合汤东线第四阶段推出的周边商品，如限量版T恤和雨伞。

另外，马林台站将设有展摊介绍打造包容公共交通的多项举措，以及教导公众如何帮助其他行动不便的公交乘客。

公众参观新地铁站时，可留意车站墙壁所张贴的神秘海报和贴纸；通过扫描上面的二维码，参与有趣的游戏——“汤东线第四段地铁之谜：寻宝列车”，以及有奖问答，赢取奖品。

汤东线第四阶段开通后，全线约23万5000户居民步行不到10分钟，就可乘地铁出行。陆交局和SMRT会按照繁忙与非繁忙时间的需求调整列车班次。

预知更多相关详情，可浏览陆交局脸书页面。