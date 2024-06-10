称为警惕公众 礼品店公开逾20“小偷”照

牛车水礼品店在门面上方贴满“小偷”照片引起关注。老板娘受访称，每月因偷窃案损失至少100元，公开照片是为了警惕公众，也为了寻找涉事人。

位于牛车水丁加奴街（Trengganu Street）的礼品店“WOW”去年11月开业，近日在《小红书》发布的视频显示，店门上方贴着超过20张照片，并指他们都是小偷。

《新明日报》记者日前走访，不愿透露姓名的员工指，偷窃问题存在已久，被拍到的包括游客和本地客人。

“我们这里平均每周都有人偷东西，有时一天甚至发生两三次。我们公开照片的大多是本地人，而且是惯犯。”

她称，上个月有名约20岁的印度籍女游客上门光顾，拿了柜子上的两副白色眼镜后，一副放在附近柜台的帽子上，另一副眼镜拿到柜台，告诉老板娘不要这副眼镜，随后走出店时，把帽子上的眼镜拿走。

另一次是农历新年期间接近打烊时，一名老妇推着手推车来到店内，当时三名店员正在整理物品和打扫店铺。

“这位老妇一直四处看，然后我看到她在手提风扇售卖处逗留了一下才走掉。我之后通过闭路电视发现她在眼镜区已经偷了两副眼镜，要不是我在，可能手提风扇也被偷走。”

她说，老妇为了掩人耳目，偷了眼镜后就把其他几副眼镜弄乱。“我们只是做生意的，不明白为什么要受这样的气。我们捉到太多人了，很累。”

《新明日报》辗转联络上老板娘雷小姐（28岁），她说，主要是为了警惕公众和寻找涉事人才会公开照片。她也希望，公开照片能起到阻遏作用。

“这些照片是今年农历新年前公开的，因为农历新年人潮比较多，希望公众可以警惕一些。”

完整报道，请翻阅2024年6月10日的《新明日报》。