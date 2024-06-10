10月起消费者和商家调解后仍无法和解 可寻求中立评估

从今年10月起，如果消费者到调解中心仍无法与商家达成和解，可以选择中立评估的选项，由第三方律师提供建议，尽可能避免上庭解决。

新加坡消费者协会和新加坡律师公会星期一（6月10日）发联合文告说，消费者和商家若无法在消协调解中心通过调解来解决纠纷，可以选择不具约束性的中立评估。由律师公会委任的律师将以独立身份，评估案件。

当调解无法达成双方有共识的协议，并且也不能通过小额索偿庭解决，消协就会让消费者选择是否接受中立评估。双方若接受中立评估的结果，将签订和解协议。

中立评估的收费为163元5角，由消费者和商家共同承担。

消协调解中心目前每年处理约130起纠纷，当中有近八成能达成共识和解。

消协和律师公会指出，双方的合作将为消费者提供更多纠纷解决途径，也让消费者能负担得起这类服务。消协会长杨益财和律师公会会长岑慧敏，代表两家机构签订合作备忘录。

杨益财在文告中说，以往，如果消费者和商家未能达成和解，就得采取法律行动。接下来，中立评估可让相关者了解案件的胜算。“我们希望这可以为各方提供更多选择，在不必上庭的情况下，以更灵活且自主的方式解决纠纷。”

岑慧敏指出，当局已使用中立评估的程序来解决消费者与银行和保险公司的纠纷。公会相信与消协的合作能惠及更多消费者，让商家和顾客能做出更明智的决定，有效率且公平地解决纠纷。