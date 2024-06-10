调查：377A条文废除后 国人对LGBTQ+支持提高

自我国于2022年废除刑事法典第377A节条文以来，新加坡人对同性恋、双性恋与跨性别等群体的接受度明显提高，尤其是年轻一代。

国际市场研究机构益普索（Ipsos）星期一（6月10日）发布2024年同性恋、双性恋与跨性别等群体尊严（LGBT+ Pride）调查。这项调查访问了26个国家的1万8515人，其中有500名年龄介于21岁至74岁的新加坡人参加。

调查显示，新加坡人整体对同性恋、双性恋与跨性别等群体的支持水平，与全球其他地区相当。例如，有73%的新加坡人同意应该保护这个群体免受歧视。

此外，45%的新加坡人支持同性恋、双性恋与跨性别群体对自己的性取向或性别认同坦诚；52%支持政府在官方发布的文件中，包括非二元性別（non-binary gender）的选项。

看法存在代际差异 支持同婚者仅16%属婴儿潮世代

尽管如此，益普索指出，国人对同性恋、双性恋和跨性别等群体的看法存在代际差异。相比之下，年轻一代会对这个群体的权利较为支持。

例如，在年轻一代中，有72%的Z世代（目前27岁或以下）和69%的千禧一代（28岁至43岁之间）新加坡人，相信同性夫妇能够养育好子女。但是，持这个观点的X世代（44岁至59岁之间）和婴儿潮世代（60-75岁之间），分别只占44%和40%。

这类代际差异也出现在对同性婚姻和同性伴侣获得领养权的看法上。在32%支持同性婚姻的本地受访者中，41%是千禧一代，40%是Z世代。持同样观点的X世代和婴儿潮世代，分别只有25%和16%。

领养权方面，56%的新加坡人认为同性伴侣应该拥有和异性伴侣相同的领养孩子权利。在这当中，Z世代的支持率占比最高，达73%。之后依次是千禧一代的66%、X世代的44%，以及婴儿潮世代的38%。