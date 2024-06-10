对东南亚做介绍访问 黄循财总理出访文莱和马来西亚

黄循财总理接棒近一个月，星期二（6月11日）起出访文莱和马来西亚，进行两天的介绍访问。

根据总理公署文告，兼任财政部长的黄总理将对东南亚国家展开一系列介绍访问，首两站为文莱和马来西亚。黄总理是应文莱苏丹波基亚和马来西亚首相兼财政部长安华邀请，出访这两国。

黄总理和我国代表团抵达文莱首都斯里巴加湾市后，将会见苏丹波基亚和苏丹后莎丽哈，并出席由波基亚为他而设的午宴。黄总理和代表团也将会见文莱王储比拉赫和王储妃萨拉。

陪同黄总理出访文莱的成员包括总理夫人吕子蕊、外交部长维文、主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕、国家发展部长李智陞，以及通讯及新闻部兼卫生部政务部长拉哈尤。

黄总理星期二傍晚将续程到马来西亚首都吉隆坡，他将同马来西亚首相安华及其他马来西亚政要会面。

这将是黄总理在半年内第二度出访文莱。他去年12月率团到文莱参加第九届新加坡—文莱年轻领袖计划，在文莱首相府向当地领导人、高级官员、学者和学生发表特别演讲，阐述新文两国长期关系的战略重要性，以及如何维护与加强这个重要的伙伴关系。今年是新文建交40周年。

黄循财是在5月15日接任总理。他出访文莱和马来西亚期间，副总理兼贸工部长颜金勇是代总理。

国务资政李显龙在2004年8月接任总理时，也是先对文莱和马来西亚做东南亚国家的介绍访问。新加坡与这两个邻国长期以来关系密切。