涉骗取6万多元社保援助津贴 家庭医生黄祖卫不认罪

经营两家诊所的高级家庭专科医生黄祖卫被指两年间伪造215名病人的病历，骗取超过6万2000元的社保援助计划津贴。黄祖卫不认罪，案件星期一开审。

涉案的两家诊所是勿洛昼夜诊所（Bedok Day & Night Clinic）和裕廊昼夜诊所（Jurong Day & Night Clinic）。

诊所的董事兼高级家庭专科医生黄祖卫（53岁）早前被控八项控状，包括四项欺骗罪以及四项伪造文件罪。

根据控状，被告在2015年至2016年间，输入247个不实的看诊记录，通过社保援助计划（Community Health Assist Scheme，简称CHAS）的网络平台做出650项津贴申请，骗取约6万2657元。被告申请的津贴数额介于18元5角至135元。

被告否认有罪，案件星期一（6月10日）在国家法院开审。

在CHAS计划下，低收入人士求诊时，可获得津贴。参与CHAS的诊所给病人施诊后，可上该计划的网络平台提出津贴申请，而CHAS系统在检查病人的求诊病因和身份等信息，确认一切符合津贴条件后，就会给申请诊所发放津贴。

根据控辩双方同意的案情，被告的两家诊所在案发时都参与了CHAS计划。控方指出，卫生部进行审计时，发现被告的诊所提交的资料有问题，并于2017年报案，指被告的诊所提交伪造申请，以骗取CHAS津贴。

商业事务局（CAD）随即介入调查，并从被告的两家诊所搜查病人资料，之后也与被告进行多次问话。

卫生部人员李王程（译音）星期一出庭供证，在控方的引导下解释了CHAS计划和诊所向当局提交CHAS津贴的申请流程。

控方之后预计会传召病人和调查官等证人出庭供证。案件星期二（11日）续审。被告目前以6万元保释在外。

欺骗罪一旦成立，被告可被判坐牢长达10年以及罚款。伪造文件若罪成，则可判坐牢长达10年，或罚款，或两者兼施。