30亿元洗钱案最后一名被告判监17个月 全案充公资产逾9亿元

30亿元洗钱案最后一名被治罪的被告苏剑锋被判入狱17个月，10名被告被充公资产总值逾9亿元，警方将继续追查其余已离开新加坡的17名涉案人。

瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）共面对14项控状，其中四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、八项涉及伪造文件意图欺骗，以及两项抵触雇佣外来人力法令。

他在上星期四（6月6日）对其中两项认罪，余项交由法官星期一（10日）下判时一并考量。苏剑锋是最后一名被治罪，也是刑期最长的被告。

警方起获苏剑锋和他妻子陈秋燕（译音）名下总值约1亿8700万元的资产，其中约95%的资产被充公。

国家法院法官李函隆下判时说，苏剑锋面对的所有洗钱控状涉及1750万元，他的伪造罪行是在两年半期间犯下，持续的犯罪行为说明他对法律的高度漠视。本案涉及跨国团伙，刑罚须起阻吓作用，因此判他入狱17个月。

警方2021年开始暗查

警方在2021年开始暗查此案，掌握足够证据后，去年8月15日展开大规模执法行动，一举逮捕10名涉案人，并在隔天将他们控上法庭，全都不得保释。

10名被告被捕至今仅将近10个月，第一个认罪的被告苏文强（32岁）在4月2日认罪，最后一名被告苏剑锋在星期一判刑，相隔仅约两个月。10人的刑期介于13个月至17个月不等，至今有五人因在狱中表现良好，得以缩短三分之一刑期，因此已服刑完毕，并被驱逐出境。

总检察署首席检察官陈杰平说，这是新加坡提控的案件中，涉及金额最大的洗钱案之一。控方迅速提控涉案的10人，也是向潜在罪犯传出强烈信息，表明新加坡不会容忍任何企图藐视法律的行为。“我们将迅速和坚决地对那些利用新加坡的系统洗钱，或者犯下白领罪行的人采取行动。”

他也说，总检察署将继续与执法机构和监管机构密切合作，维护新加坡作为全球金融枢纽来之不易的声誉和诚信。

发出禁止处置令资产超过10亿元 调查仍在进行

新加坡警察部队星期一发文告说，从10名被告起获和对他们发出禁止处置令的资产超过10亿元，其中约9亿4400万元的资产被法院下令充公。

据早前报道，警方针对目前被扣押或发出禁止处置令的资产超过30亿元，这些资产不只来自被控上法庭的10名被告，还属于因涉案正受到调查的17人。

文告指出，这17人并不在新加坡，针对他们的调查仍在进行中。当局将继续扣押和对资产发出禁止处置令，直到法庭在结案时处理这些资产。

警方答复《联合早报》询问时也说，当局在打击跨国犯罪时积极与外国执法机构合作，17人当中有两人已被国际刑警组织发出红色通缉令。

STRO与外国执法机构交换信息 助力本地查案行动

商业事务局的可疑交易报告办公室（STRO）与外国执法机构交换与通缉犯相关的财务信息，这可能有助于本地执法机构的调查。当局已将有关涉案人的财务分析报告发给执法机构，以采取可能的执法或管制行动。

被通缉的两人是苏永灿（33岁）和王火强（29岁），苏永灿的姐姐是其中一名被告王德海（35岁）的妻子，而王火强是王德海的堂或表兄弟。

商业事务局局长周祥泰说，当局迅速采取执法行动，并提控这10名被告，说明当局致力打击跨国犯罪和捣毁有组织犯罪团伙的决心。

他说：“为了保护新加坡的金融体系，警方将不遗余力地追查犯罪行为，逮捕罪犯，并没收他们的不义之财，绝不让这些罪犯在新加坡有任何藏身之处。”

内政部长兼律政部长尚穆根上月8日通过国会书面答复时透露，为了进一步加强打击洗钱的措施，内政部接下来将提呈法案，进一步加强执法机构打击洗钱活动的能力，并让监管者获取可疑的交易报告。