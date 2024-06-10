我国加入全球社会正义联盟 延长国际劳工组织协议

新加坡加入全球社会正义联盟，为实现包容和永续的社会经济发展尽一分力，并且延长国际劳工组织—新加坡合作协议，继续协助亚细安成员国的政府、雇主和雇员。

国际劳工组织（International Labour Organization，简称ILO）目前在瑞士日内瓦召开第112届会议，我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在星期一（6月10日）的辩论会议上发言时，透露上述信息。国际劳工组织是联合国属下的其中一个专门机构。

在提到加入全球社会正义联盟（Global Coalition for Social Justice）时，陈诗龙说：“我们期待为联盟做出贡献，协助它达成使命，建设永续、公平与社会公正的未来。”

全球社会正义联盟由ILO总干事洪博提出，并经由ILO理事会于2023年11月核准成立。全球社会正义联盟的合作伙伴包括国家政府、职工组织、雇主组织、国际组织、区域组织、企业、国际非政府组织和学术团体。

此外，陈诗龙也宣布延长国际劳工组织—新加坡合作协议（ILO-Singapore Partnership Agreement）。新加坡将继续联合主办技术活动，为亚细安成员国的政府、雇主和雇员提供支援。

人力部最早于2011年6月签订该协议，过后四度延长协议；最近一次延长协议是在2020年。新加坡联办技术活动，目的包括提升职场安全与卫生，以及推动政府、雇主和雇员之间的社会对话与合作等。

陈诗龙在会上发言时，同与会代表分享了新加坡如何从多方面协助员工提升技能及学习新技能、提高低收入员工的薪金，以及推动职场的革新与进步。

他说：“所有人一同取得成功，社会才是真正地成功，而更新社会契约是确保没人会掉队的一个重要步骤。我们会继续同劳资政伙伴以及广大的ILO社群合作，更新社会契约。”