我国5月入境旅客达128万人次 中国旅客居多

上个月入境我国的旅客连续第二个月减少，有128万人次，其中以中国旅客居多。

根据新加坡旅游局网站的最新数据，今年5月入境旅客为128万人次，与去年同比增长了15.3%，但比4月的136万人次减少了5.88%，旅客停留时间平均约3.68天。

上月的入境旅客以中国旅客最多，共22万2230人次，同比增长132.5%；其次为印度尼西亚和印度的旅客，分别为18万9190人次和15万6560人次。

中国也是我国今年2月和3月的最大客源市场，分别有32万6970人次和24万7730人次；1月和4月则以印尼旅客占最多，分别有26万8970人次和24万3910人次。

Trip.com新加坡总经理翁铭俊接受《联合早报》采访时说，上个月，中国大陆用户通过此平台预定新加坡酒店、机票和景点的数量增长强劲，同比分别增加了46%、58%和89%。在中国旅客当中，大部分来自上海，接着依次是北京、广东和深圳。

他指出，新加坡普遍受中国旅客欢迎，2月份新中落实了互免签证进一步带动了这个趋势。

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平说，除了互免签证，五一黄金周是另一个因素。他说，旅行社的入境旅游主要以教育交流团为主，尽管这类旅团的性质和需求与一般的休闲旅客不同，但吸引他们前来的因素同样是新加坡是全球最安全的国家之一，以及发达和信誉好的教育设施和基础设施。

星宇国际商务交流公司总经理严红霞也说，由于新加坡经济等方面的条件很好，所以是不少中国旅客的首选。“跟其他国家相比，中国旅客的消费能力还是强的，但跟疫情前比较还是有所下降。以一家三口或一家四口为例，他们来新加坡旅游，平均一个人的消费至少2000元。”

中国银河证券新加坡经济顾问宋生文说：“我国旅游业今年第一季度开局强劲，大型活动如演唱会、航空展等吸引各国旅客到访。虽然5月也有不少的会议、会展与奖励旅游（MICE）活动，但访客量环比4月有所下降。总的来看，这其实表示我们已经回到疫情前访客量的旅游趋势，即5月是较平淡的月份，另一个平淡的月份是9月。”