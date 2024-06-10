将旧加冷机场发展为休闲娱乐场地 市建局征求公众意见

为将旧加冷机场原址开发为休闲娱乐综合场地，让居民和游客享有更便利的体验，市区重建局邀请公众对相关地段的改建规划提出建议，并将反馈纳入完善休闲总蓝图的考量中。

市建局通过正在举办的休闲总蓝图（Recreation Master Plan）巡回展览，向公众征集他们对于将包括旧加冷机场原址在内的一些历史建筑和遗迹，再开发成为休闲场地的建议。当局期待公众能分享希望在旧加冷机场开展哪些活动，以及如何提升居民和游客参观体验的想法和建议。

市建局也在展览中，展示了两个成功将旧建筑改建为休闲娱乐场所的外国案例，分别是荷兰蒂尔堡（Tilburg）将旧机车棚改建为公共图书馆，以及由旧时的蔬果花卉市场改建而成的伦敦交通博物馆。

1937年正式启用 旧加冷机场开启我国航空枢纽之路

1937年正式启用的旧加冷机场是我国第一座专门建造的民用国际机场，其功能在1955年被巴耶利峇机场取代，包括航空控制塔在内的的几座建筑，以及机场围栏和灯柱等，则在2008年被列为历史建筑古迹予以保护，纪念它为我国在世界航道图上占下一席之地的历史。

市建局和新加坡土地管理局答复《联合早报》问询时说，旧加冷机场及附近一带目前被划为商业和混合用途。根据设想，旧加冷机场改建方案将充分利用其丰富的历史遗产和受保留建筑，并在未来的混合用途中融入生活和休闲设施。

在土管局和市建局推出的“重造空间，注入活力”（Reinventing Spaces into Vibrant Places）计划下，当局向业界利益相关者征集到的主要建议，就包括重塑旧加冷机场地段，满足生活、娱乐和社区用途。当局将基于这些反馈，以及在休闲总蓝图巡回展览中收集的公众建议，来检讨对于旧机场的规划。更多细节会在日后公布。

公众也可对其他地区未来发展提出建议

在休闲总蓝图下，除了对旧加冷机场的改建方案，市建局也就其他沿加冷河的项目征询公众意见，例如是否希望在加冷河畔看到更多钓鱼、划独木舟等活动设施。

此外，公众也可为新加坡科学中心、班丹蓄水池和旧裕廊铁路自然步道等位于西部的未来发展项目提出建议，或畅想圣淘沙和南部岛屿还可发展什么样的休闲娱乐项目。

休闲总蓝图是主题为“打造快乐健康城市”的2025年发展总蓝图的一部分，旨在为国人提供更多元的休闲选项，包括更多具包容性和无障碍的体育、艺术和康乐设施。发展总蓝图勾勒我国未来10年至15年的发展方向，每五年检讨一次。

国家发展部长李智陞此前介绍，休闲总蓝图的三大重点，分别是加强现有绿色和蓝色空间之间的连接、提供更多休闲选择；启用未充分利用的空间、让休闲场所更接近住家和工作场所；以及让休闲空间更具包容性。

公众可上网了解正在进行的休闲总蓝图巡回展览的详情，或在线上对总蓝图提出反馈与意见。