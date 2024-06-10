维文：印度大选结果不影响两国关系 对印度投资料会增加

新加坡和印度之间的关系深远，并不会受到印度全国大选结果的影响。随着印度经济持续增长，我国在当地的投资相信也会随之增加，而两国也能合作连通南亚和东南亚，把握这两个区域人口红利所带来的良机。

外交部长维文医生上星期四（6月6日）在本地接受印度的《印度教徒报》（The Hindu）访问，针对新印两国关系、印度大选结果与政局、印度经济，以及区域稳定等课题发表看法。访问星期一（10日）刊登。

在回答该报外交新闻主任的提问时，维文强调新加坡和印度之间有长远的历史、文化、语言和商业联系。他还指出，印度自1991年改革开放以来，不论是贸易或经济政策都是两党政治的产物。他不认为印度大选结果，会对新印两国关系造成影响。

“从新加坡的角度来看，印度外交政策的对外元素明显是两党合作的结果。因此即使印度的政权更替，我也不认为会带来变化。”

印度总理莫迪领导的人民党在选举中未能赢得半数席位，首次需要地方盟党的支持来组建联合政府，继续执政。莫迪刚在星期天（9日）宣誓就职。

维文指出，除了尼赫鲁，莫迪是唯一开启三个任期的印度总理，这在印度是非常难得的成就。

维文：长远来说印度经济发展前景乐观 且享有人口红利

印度目前是全球第五大经济体，并有可能在2027年成为第三大经济体。维文认为，从长远来说，印度的经济发展前景乐观，新加坡对印度的投资将会增加。

印度有14亿人口，是人口最多的国家，享有人口红利（demographic dividend）。在经济学上，劳动人口在总人口中的比率上升，伴随而来的经济成长效应称为人口红利。

维文说，如果印度能把工作机会同年轻人的技能和所接受的教育配对好，加上美国和中国之间的地缘战略竞争持续，印度在接下来的五至10年将有大好发展机会，投资将流入印度。

“我预料新加坡也会到印度寻找机会。不过，由于其他国家也会将眼光投向印度，新加坡的投资额比率因此会下降，但以投资额的绝对数字来说，我认为会上升。”

在谈到双边合作课题时，维文指出，除了两国之间的直接贸易合作，新加坡和印度也能携手把南亚和东南亚连通起来。他说，这两个区域在接下来的20年内将有人口红利可供收获，因此新印两国应充分把握住眼前的机遇。