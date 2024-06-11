366教育工作者齐聚科技峰会交流经验 规模创新高

新加坡科技中学举办第五届科技峰会，共有来自教育部及143所学校的366名教育工作者参与，规模创历届新高。

这项两年一度的科技峰会，由新加坡科技中学（School of Science and Technology, Singapore）于2015年发起，旨在推广新兴技术在教学领域的应用。今年的峰会主要探讨人工智能、扩增实境（AR）和虚拟实境（VR）等科技在教学中的潜力与实践应用。

活动发言人、新加坡科技中学教育科技部门主任杨健荣说，2015年首届科技峰会获得了谷歌的支持，当时活动较侧重于如何使用谷歌相关的应用程序来提升教学体验，而目前的焦点则在于领先的新兴技术，从关注教学工具转变为提供一个交流和讨论新兴技术的平台。

新加坡科技中学校长陈俊龙在峰会开幕致辞中宣布，学校会通过LinkedIn平台推出教育科技交流中心（EdTech Exchange Hub），不仅为与会者提供一个交流沟通、分享经验的平台，也会在平台上分享顶尖的科技教学工具和资源，为教育工作者的创新教学和实践提供帮助。

峰会设16场分组专题讨论会

除了主题演讲和分享会，本届科技峰会还设有16场分组专题讨论会，与会者可选择自己感兴趣的课题，跟随该领域的专家深入了解某项新兴技术在教育领域的实际应用。

杨健荣说：“此次峰会旨在将教育工作者们聚集在一起，共同探讨人工智能、AR和VR在打造未来教育领域当中的潜力，我们希望激发出创新的方法，使学生和教师都能从中受益。”

其中一场分享会的主讲者卢慧娟说，AR和VR的应用能够为学生创造沉浸式的学习体验，这将改变地理和数学等科目的教学方式。