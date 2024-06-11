夫六年前遇车祸脑损伤 妻代为起诉获赔470万元

男子与家人搭车到机场，岂料发生三车连环撞，造成脑部永久性损伤，就连说话和吞咽都有困难，妻子代为起诉涉事六造，诉方代表律师是拉杰星（Lee Shergill LLP），六年后成功索赔470万元。

伤者是现年44岁的本地男子林俊雄。根据高庭判词，2018年2月12日，林俊雄一家四口搭乘一辆丰田轿车，准备前往柔佛士乃机场，坐飞机回到太太位于沙巴的家乡。岂料，车子在南北大道7.6公里处，朝往甘拔士收费站的地方出车祸。

伤者的太太是冯薇敏，她通过朋友介绍，请了司机载送他们。当时，林俊雄坐在前座，冯薇敏则与一岁和四岁的孩子坐在后座。

当时，该辆丰田轿车与一辆拖着40英尺集装箱的拖车头以及一辆宝马轿车发生三车连环撞，林俊雄被困在车座和拖车头尾部，尽管送院抢救保住一命，但脑部严重受创，造成永久性损伤。

妻代夫起诉六造



冯薇敏事后代丈夫起诉涉事的六造。第一以及第二答辩人是丰田轿车司机以及其雇主、第三答辩人是宝马司机、第四答辩人是拖车头司机、第五答辩人是拖车头司机的公司、第六答辩人则是丰田轿车的保险公司。

根据判词，事发路段宽约八米，但路上没有车道的标记。三辆涉事车辆中，拖车头在最前方，接着是丰田轿车，宝马轿车则在最后方。

宝马司机在庭上供证时说，丰田司机为了躲开拖车头，结果却撞上尾部，而宝马则撞上丰田轿车后方。

根据冯薇敏的证词，丈夫因意外头骨骨折、出现语言障碍、吞咽困难、认知能力等问题。冯薇敏传召的医生作证时说，林俊雄脑部创伤极为严重，难以再回职场，目前得长期住在疗养院。

经审讯后，法官作出裁决，除了保险公司，涉事的司机和公司等都得负责。法官下令，他们得赔偿470万零960元2角8分，包括159万5146元7角2分的收入损失、20年的疗养院费用186万9944元4角、25万3000元伤势和痛苦的赔偿等。（人名译音）

完整报道，请翻阅2024年6月11日的《新明日报》。