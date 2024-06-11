六旬屋主跌倒入院 50名义工助清理垃圾屋

68岁男屋主不慎跌倒入院，非营利组织“助乐”等各方机构为他清理垃圾屋，打造宜居的生活空间，部长李智陞身体力行加入清理团队。

居住在金文泰西2街第613座组屋的68岁阿叔多年在家中囤积物品，近期不慎跌倒，非营利组织“助乐”（HelpingJoy）、国家发展部社区事务署、建屋局和西海岸居民联系网等机构联合帮忙清理住家。

国家发展部长李智陞上星期天（6月9日）在脸书发贴文指出，阿叔家中有易燃物品、插座也有超载的风险，单位内能走动或坐下的空间不多。

因此“助乐”和义工花费了一整天清除杂物和清理单位，参与清理工作的李智陞坦言过程非常辛苦。

他在贴文指出，“助乐”的合作承包商也为单位重新粉刷油漆，修理灯光及器材，之后“助乐”更换老旧的家具。

过程中，国家发展部社区事务署和建屋局也协助阿叔进行物品分类，而西海岸居民联系网则帮忙把物品搬下楼，其中一名认识女屋主的年长乘坐轮椅的组员也下楼陪伴和安抚对方。

西海岸市镇会也通知居民以及邻居这项计划，并提供垃圾桶等物品，电梯维修团队也在场监管电梯的正常运作。

此外，还有一名社工到场为阿叔提供精神支持，也动手帮忙清理物品，护联中心则在幕后协调阿叔的出院和护理情况。

根据“助乐”脸书，他们的义工在5月27日为阿叔展开大扫除的计划，逾50人参与，李智陞也到场搬运物品。

李智陞在贴文指，“助乐”等组织经常会响应医院、社工和当局的要求，协助低收入家庭翻新或是清理杂物。

“有时候，这是因为有家庭成员快出院，需要回到宜居的生活环境。有时当局则需说服囤积者放弃多年收集的物品，并需要帮助清除。这些组织会自发安排行程，带着义工和承包商展开行动。”

完整报道，请翻阅2024年6月11日的《新明日报》。