陆交局批准四沙盒计划 推动发展电动车充电系统

从今年下半年起，四组本地公司将针对电动重型货车的电池充换，以及移动式充电系统展开沙盒试验。当局将从试验结果，了解这些技术的相关要求，并考虑纳入未来的准则和标准。

陆路交通管理局星期二（6月11日）发文告说，已批准四项沙盒试验计划，其中两个测试电动重型货车的电池充换站（battery charging and swapping system），其余两个则是评估移动充电（mobile charging）科技。

所谓沙盒（sandbox）试验，是指在受控的环境中，试用新技术和系统。

负责测试电池充换的两组公司，分别是新加坡港务集团，以及由Strides Frontiers和Ecoswift组成的财团。港务集团将在巴西班让码头设置一个电池充换站，为八辆电动重型货车提供服务。这些货车将主要川行于港口和码头。

港务集团还将测试和开发一种新的充电设施，目的是让不同品牌和型号的电动重型货车都能使用。

由Strides Frontiers牵头的财团，则会与本地物流公司合作，为多达10辆电动重型货车提供电池充换服务。

至于移动充电科技的两个试验，则由Power-Up Tech和Beecharge Innovation Group公司各自进行。它们将分别测试10台和八台移动充电设备。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，星期二在脸书发文说，试验计划将有助于验证这些充电技术的安全和表现。

四项试验计划将从今年下半年逐步开始，为期四年。