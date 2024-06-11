美国零售联合会在新加坡首办零售业大展 吸引逾5000人

全国零售联合会2024亚太零售业大展，星期二（6月11日）在滨海湾金沙会议展览中心举行。这是来自美国的全国零售联合会（National Retail Federation，简称NRF）首次在新加坡举办此展览。NRF每年在纽约市举办的标志性全球零售盛会，被评为北美200大盛会之一。

为期三天的大展，预计吸引来自本地区和世界各地的300多家参展商，以及5000多名零售业领导者参加。会展将举办一系列会议、展览和零售店参观活动，其中包括横跨整个零售行业的最新技术和创新、最佳实践和思想领导者，如人工智能和机器学习。

副总理兼贸工部长颜金勇星期二出席活动担任剪彩仪式的主宾，并在参观会展时与参展商交流互动。

新加坡零售商协会主席许志恩（58岁）受访时说，会展以往在纽约举行时，因为费用较高，本地公司一般只有高层会前去参加。“这次在新加坡举办，费用较低，希望各公司中层人员能够参加。会展能让他们了解最新的零售技术，例如人工智能和物联网等。”

新台科技公司合作研发 中英双语虚拟零售助理

新加坡和台湾科技公司合作研发适用于零售业的生成式人工智能应用，通过向顾客推荐商品和将他们导向页面，让零售业者更了解顾客群的类别和需求。

本地科技公司众新科技（Anewtech Systems）和台湾科技公司研华科技（Advantech）合作研发名为“GenAI Application”的生成式人工智能应用，目前在亚太零售业大展展出。

两家公司从去年9月至10月间开始研发这款应用，今年4月完成第一个版本。研华科技零售部区域总监庄明超（48岁）接受《联合早报》采访时说，应用可用于超市、便利商店等零售店。目前，一些医疗和美妆业的客户正在测试使用的阶段。

使用者可通过语音，向人工智能应用询问正在找的产品，虚拟人工智能助理就会推荐产品和显示QR码。顾客扫描后就会被带到购买页面；应用也能显示产品在实体店面的所在位置，方便顾客在店里找到产品。

人工智能助理目前可理解中英两种语言。众新科技人工智能和数码首席技术官姚臣伟（49岁）受访时说：“我们正在训练人工智能助理了解新加坡式英语（Singlish），但这并不简单，所以还在尝试中。我们也打算训练它理解马来语和淡米尔语。”