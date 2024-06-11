借出银行户头收赃款 缺钱还债男子监27个月

为赚钱偿还债务，中年男子依照网友指示，用银行户头接收和转移赃款。尽管事后接到警方警告，户头被冻结，男子仍一意孤行，转而使用其他户头，被判坐牢27个月。

被告蔡福华（译音，59岁）面对七项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和一项抵触付款服务法令的罪名。他星期二（6月11日）在庭上承认其中五项，余项交由法官下判时一并考虑。

法官下判时指出，被告犯案时长约八个月，尽管当时已接到警方警告，却依旧持续犯案，证明他缺乏悔意，因此有必要给予阻吓性刑罚。

案情显示，2022年10月，被告在网上认识男子“唐纳德”，并向对方倾诉自己欠下约1万6000元债务。“唐纳德”于是提议被告可以借出银行户头，协助自己接收款项，后再将钱提出交给一名男子。

完事后，被告可保留款项的3%作为佣金。被告同意帮忙，将自己的户头资料交给对方。

不过，由于警方事后接获针对被告户头的举报，便在同年12月冻结户头。

尽管有理由相信户头所收取的款项属于赃款，但为了能继续赚取佣金，被告事后又向“唐纳德”提供另外两个银行户头。

根据法庭文件，警方后来接获通报，指有多名受害者落入诈骗圈套，将共约24万3000元汇到被告的这两个户头。警方随之也冻结了这两个户头。

庭上透露，警方之后在2023年1月找被告问话，并告知他的户头被用来接收赃款，被告当时表示明白。

岂料，被告却在问话后开了两个银行户头，随后又再将户头转交给“唐纳德”。这两个户头之后同样被警方冻结。

控状显示，从2022年12月至2023年8月，被告的银行户头共接收超过37万6000元的赃款。

找前同事提供银行户头接受赃款

除了利用自己的户头犯案，被告也曾在2024年2月找上前同事，要求对方提供银行户头接收款项。

庭上披露，为了让前同事同意帮忙，被告当时并未提及自己的户头已被冻结。前同事最后同意帮忙，户头在两个月内接收了3万3400元的赃款。

同事的户头之后也被警方冻结。