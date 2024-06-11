暂别忙碌职场 追寻片刻自由

在人事岗位上工作10年后，34岁的杨晓慧因颈部长出肿瘤决定裸辞，利用一年时间走过七座城市，也尽情享受音乐、运动，定期做义工，重拾生活后整装待发。

大学毕业后，杨晓慧独自在外租房、找工作，也误打误撞进入了人事行业。她说，由于自己负责清算员工薪水和假期，若是出错便会造成严重影响，所以处理工作时总是非常紧绷和谨慎。“除了经常加班确保工作做好以外，我连睡觉时都会在凌晨起床查看电邮，也因休息不好导致心情很郁闷。”

就在一年前，杨晓慧偶然发现颈部长出一个肿块，到医院检查后确认是肿瘤，她这才惊觉长期的高压原来对身体造成了伤害。万幸的是，肿瘤并不致命，却足以让她意识到健康的重要，于是她在准备升职的节点，毅然选择裸辞。

随后，她过着平淡又充实的生活，看似空闲，却定期到图书馆做义工、报名上音乐课，还参加了普拉提、瑜伽等运动课程。每一到两个月，她也会到世界各地去旅游和观看偶像的演唱会，还养了一只可爱的小猫。

杨晓慧坦言，这一年间其实也曾有过焦虑，尤其是出门时看见周围都是步履匆匆的上班族；同龄的朋友纷纷成家立业、有车有房；面试新工作时这一段“空窗期”也遭到一些质疑。

“不过，这些焦虑都是非常短暂的。我始终觉得自己的工作是任何一个人都能取代的，毕竟也从未试过在工作中感受到自我价值，这些甚至都比不上我把家里打扫干净的满足感。”

尽管说不出裸辞的这一年间有什么实际收获，但她却能明显感觉到身体状况在变好，心态上也变得更平和了一些。

杨晓慧也说，她是在确认存款足以支撑生活的情况下才做出这个决定，同时庆幸父母和伴侣都有独立的经济能力，才能让她没有后顾之忧地去追寻片刻自由。