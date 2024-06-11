西班牙谋杀案女死者 遇害半年前提名嫌犯为公积金受益人

在西班牙遇害前六个月，女建筑师方迪柔将近20万元存入公积金户头进行投资，并提名嫌犯为受益人。

《联合早报》早前报道，女建筑师方迪柔4月4日从新加坡飞往西班牙，之后前往小镇哈维亚（Xabia），但她自4月10日起失联。同一天，西班牙警方在穆尔西亚省市镇阿瓦尼利亚（Abanilla）的一个罗厘停车场发现一具身中30多刀、有被殴打过的女性尸体。由于没有个人证件，西班牙警方到了4月17日才确认死者就是方迪柔。

涉案的新加坡籍男子王章毅（译音）在4月16日被捕，并于同月19日被带上法院。两人目前的关系仍有待进一步调查，但他们相信在同一时期在新加坡国立大学念书，方迪柔主修建筑系，而王章毅则修读金融系。

死者弟弟方世杰受访时告诉《海峡时报》，中央公积金局告诉他，姐姐去年10月4日亲自到公积金局其中一个服务中心完成提名，同天还以投资为由将一笔约20万元的款项存入公积金户头。“我们对于他（嫌犯）是姐姐的受益人的消息感到震惊。我们不知道姐姐为何提名他，更不曾听过姐姐提起他。”

方迪柔生前和弟弟与父亲同住，家人关系密切。但方世杰说，家人从没听姐姐提起嫌犯，并准备在收集更多资料后，对姐姐的提名提出异议。

西班牙法庭早前揭露，当地法院是在5月16日收到我国公积金局通知，指方迪柔生前已经提名王章毅为公积金存款受益人。她的公积金户头内有大约34万欧元（约50万新元）的款项。

对此，公积金局发言人在答复询问时说，当局在发现任何可能影响受益人提名有效性的事实或情况时，会审查有关证据和证明文件，以确保公积金受益人提名的有效性。

“如果在逝世后仍有争议，公积金局会暂停发放款项，直到调查结束。如果提名被证实无效，当局就会根据更早之前的提名，或依据无遗嘱继承法进行分配。”

西班牙律师对起诉嫌犯有十足把握

在西班牙代表方世杰一家的律师曼努埃尔·马丁内斯（Manuel Martinez）说，王章毅目前处审讯前被拘留的阶段，并在行使不出庭作证的权利。尽管如此，律师表示，他对起诉嫌犯有十足的把握，并说若谋杀罪成，他将寻求给予嫌犯20年至25年的刑期，甚至是终身监禁的刑罚。

由于方迪柔生前没立遗嘱，家人因此已经聘请律师向法庭申请遗产管理书（letter of administration），以管理她的遗产。