男子马国遇车祸永久脑损 妻子入禀法院获赔约470万元

农历新年前夕回乡路上，新加坡籍男子一家四口在马来西亚南北大道遭遇连环车祸，男子的脑部蒙受永久损伤，言语和吞咽能力受影响，料终生难以重返职场，还须住在疗养院。妻子代为起诉涉事六造，获赔约470万元。

根据高庭日前发出的判词，2018年2月12日，现年44岁的伤者林俊雄，一家四口乘车前往柔佛士乃机场的路上，遭遇三车连环撞事故。事发地点在南北大道7.6公里处，朝往甘拔士收费站的地段。

当天，林俊雄的妻子冯薇敏安排一名司机载送他们一家到机场，准备搭飞机回返家乡沙巴。林俊雄坐在前座，冯薇敏与一岁和四岁的孩子坐在后座。

这起车祸涉及一辆拖着40英尺集装箱的拖车头、林俊雄一家乘坐的丰田汽车和一辆宝马汽车。拖车头在前方行驶，而丰田则在两车之间。

事发后，林俊雄受困在车座和拖车头的尾部，他被救出后被送往马国医院，隔天转回本地医院。由于伤势严重，他辗转几家医院治疗，隔年5月才出院。

伤势影响语言与认知能力等 伤者料难重返职场

林俊雄蒙受的伤势包括头骨和脸部骨折，脑部损伤也导致他出现语言障碍、吞咽困难及认知能力受损等，料难以重返职场。

本案的第一至第六答辩人依次为丰田汽车司机叶建辉和雇主刘廖生、宝马驾驶员罗温宏、拖车头司机加法里和拖车公司，以及丰田汽车的保险公司。

事发前，加法里为避开拥堵，从重型车辆通行的最左边车道，驶向中间车道。拖车头以介于每小时5至10公里之间的车速行驶，过程中一度往右侧移动，但并未进入丰田汽车行驶的右边车道。

根据罗温宏的证词，行驶在右边车道的叶建辉见拖车头移动，想要避开而往右转，在快要撞上中央分界堤时，又往左转，最后失控撞上拖车头。紧跟在后的罗温宏因无法及时刹车，撞上丰田，导致丰田汽车被推向拖车头后下方。

根据专家的分析，林俊雄的伤势，约66.6%至90%是丰田汽车与拖车头相撞造成的；宝马撞上丰田可能加剧林俊雄的伤势，约占10%至33.3%。

高庭司法委员黄律愷认为，加法里以危险方式驾驶拖车头，明知重型车辆应靠左行驶，却为了避免拥堵转换到中间车道，间中还一度向右侧移动，因此他和公司必须承担五成的赔偿责任；拖车头行驶缓慢，且并未进入右边车道，叶建辉因疏忽做出过度且不合理的反应，但没有证据显示他鲁莽或超速驾驶，因此裁定他和雇主承担三成的责任；其余两成责任则由没有保持恰当行车距离的罗温宏承担。

毕业于爱尔兰国立大学金融系的林俊雄，在意外发生前五天，入职安老协会担任财务主管，月入3500元。在林俊雄出院后，冯薇敏起初聘请一名女佣帮她在家照顾丈夫和孩子，但随着林俊雄的身体好转，脑部损伤的他开始出现动粗，又与孩子抢食等行为。

这令事发后一人挑起养家重担的冯薇敏近乎崩溃，只好将丈夫送往疗养院，交给专人照顾。饱受压力的她，至今仍须接受心理辅导。

司法委员最终裁定，答辩人必须赔偿共约470万零960元，这包括近160万元的收入损失、约187万元的20年疗养院费用、对所承受的痛苦的25万3000元赔偿等。

诉方律师：即使车祸马国发生 若在新加坡蒙受损失仍有权在本地索赔

诉方的代表律师是来自Lee Shergill LLP的拉杰星。律师指出，虽然这起车祸发生在马国，涉及的都是马国注册车辆，驾驶者都是马国公民，但新加坡公民若在马国发生意外，而蒙受的损失主要发生在新加坡，便有权在本地提出索赔。

另外，家属不应被视为“免费的看护者”，作为辩方减少赔偿金的理由。受害人也有权索取家属为他们提供照顾的费用，而家属不应在照顾受害人时苦苦挣扎，应该向护理人员求助。

《联合早报》2021年曾报道，一名拥有德国和瑞士双重国籍的银行前高管波尔曼，2014年11月骑脚踏车时遇车祸头部受创，认知能力严重受损，难以重返职场，后来获赔1366万余元。（人名译音）