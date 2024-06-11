2024年全球和平指数排行榜 新加坡首次进入前五

新加坡在2024年全球和平指数排行榜中首次进入前五，从去年的第六位上升一位。不过，全球和平指数继续恶化，目前卷入冲突的国家是第二次世界大战以来最多的时期。

全球和平指数每年由总部设在澳大利亚悉尼的国际智库经济与和平研究所（Institute for Economics and Peace）发布。此研究所根据安全与治安、国内外冲突及国家军事化程度三大类的23项指标，对全球163个国家和地区进行排名；和平指数介于1至5，1代表“最和平”，5代表“最不和平”。

冰岛自2008年以来蝉联榜首17年，继续是全球最和平的国家，其后依次是爱尔兰、奥地利、新西兰和新加坡。最不和平的国家是也门，其次是苏丹、南苏丹、阿富汗和乌克兰；去年最不和平的国家是阿富汗。

新加坡是第一次进入和平指数榜的前五。我国在安全和治安领域排名全球第一，比去年上升两个名次。此外，我国同冰岛、毛里求斯、马来西亚和乌拉圭因为国内外没有爆发任何冲突，在这项评估中并列第一位。

经济与和平研究所执行主席基利亚（Steve Killelea）答复《联合早报》询问时说，自全球和平指数发布以来，新加坡的排名上升了14位，在安全与治安、国内外冲突及国家军事化程度三大领域都持续改善。在与邻国关系、获取小型武器的机会，以及武装人员比率等指标方面，有最显著的进步。

全球和平状况连续五年恶化 各国和平指数均跌0.56%

今年的调查发现，各国的和平指数平均下跌了0.56%，是全球和平状况连续第五年恶化。加沙和乌克兰冲突是导致全球和平状态退步的主要原因。

虽然有65个国家的和平指数有所提升，但97个国家的和平指数后退，这个数目超过了全球和平指数2008年发布以来的任何一年。

全球目前有56场冲突 第二次世界大战以来最多

据报告，全球各地目前有56场冲突，是第二次世界大战以来最多的。这些冲突的国际牵涉面更大，共有92个国家卷入了境外冲突，也是2008年以来最多的一年。

在过去五年中，有100个国家卷入了各种形式的外部冲突，远远多过2008年的59个国家。大多数情况是，这些国家向别国的时任政府提供支持，以对抗其境内武装叛乱分子或恐怖组织。

至于区域形势，这份报告说，中东和北非仍是最不和平的区域。其中，阿联酋是这个区域和平指数升幅最大的国家，在今年的排名中蹿升31位，列第53。

欧洲仍是最和平的区域，但和平指数在过去一年下滑。调查也发现，欧洲的军事开支创下了2008年以来的最大同比增幅。亚太区在最和平区域的排名中，继续保持第二。