宏茂桥咖啡店火患摊位全烧毁 李资政到场视察慰问摊主

宏茂桥一家咖啡店凌晨失火，九个摊位全被烧毁，18人紧急疏散。员工逃生之余急忙抢救收银机，岂料不少纸币已烧成灰烬，不能开档的损失难以估计。负责德义区基层事务的国务资政李显龙到场视察，慰问受影响的摊主和居民。

火患发生于星期二（6月11日）凌晨约2时40分，地点在宏茂桥10道第407座组屋的咖啡店GHK 407 Food House。据悉，火患相信是因其中一个摊位在烹煮食物时无人看管所引发，所幸无人受伤。

《联合早报》记者在上午10时左右前去采访，咖啡店的好几个摊主仍在现场收拾，所有摊位都被烧得漆黑，不少人想买早餐时才发现咖啡店已被烧毁。

咖啡店业主和各方视察失火后的情况。（白艳琳摄）

摊位员工转述：火势顺着油烟机管道蔓延失控

受访摊主指出，咖啡店只有杂菜饭和饮料摊位是24小时营业，火患发生时相信杂菜饭摊正在煮食物。

饮料摊位员工孙玉（31岁）住在咖啡店楼上，他转述当晚值班同事的话说，刚开始只是杂菜饭摊的油烟机着火，也有员工尝试扑灭火势，但后来火势顺着油烟机的管道一路蔓延，逐渐失去控制。

杂菜饭摊主管黄友辉（46岁）说，他当时已经回家，早上才下来处理相关事宜，目前并不清楚事发原因。

他说：“损失难以估计，我们目前只能把还能用的原材料和酱料等送去其他分店，还不知道需要停业几天。”

西餐摊位邓姓摊主（31岁）说，他凌晨3时许接到通知，没想到火患这么严重，所有东西都被烧毁。“保守估计损失3万元左右，目前还没收到赔偿方案。”

摊主直到下午都还在整理各自的摊位，饮料摊位的负责人和员工将被火烧得高温的二三十箱啤酒开瓶倒入下水道，并将被烧黑的硬币从收银机中拿出来清洗。孙玉说，1000多元的纸币都已成灰烬。鱼汤摊主杨润香（55岁）到场后也第一时间救出收银机。

店主：损失料高达50万元

不愿透露姓名的吴姓店主（73岁）得知消息后，到场清理和联络跟进保险事宜，他告诉《联合早报》，咖啡店有九个摊位，损失还在计算，不过预计高达50万元。

新加坡民防部队在脸书贴文说，民防人员用了四支水枪灭火。根据初步调查，火患相信是因其中一个摊位烹煮食物时无人看管所引发。

失火的第407座组屋只有两层楼，警方疏散了咖啡店楼上单位的18个居民。但直到星期二下午1时许，二楼居民维加 （41岁，项目经理）家中的地板依然滚烫。他带着记者前往自己家中查看翘起的地砖，严重受损的水管，因而无法洗澡。

李资政到访咖啡店慰问摊主 强调保险重要性

也是宏茂桥集选区国会议员的李显龙资政于中午约12时，同基层领袖到访事发咖啡店慰问摊主，了解后续赔偿和修复事宜。

也是宏茂桥集选区议员的国务资政李显龙（中）到场向咖啡店店主了解火患造成的损失，以及保险事宜。（白艳琳摄）

李资政在脸书发文说，还好大火没有蔓延到旁边的小贩中心和湿巴刹。他也强调保险的重要，幸运的是店主购买了火险。

“这起事故提醒了我们即使在保险强制期过后，也要继续为房屋购买保险，遇到类似情况才能得到一些保障和帮助。如果经营湿巴刹和熟食摊位，也要记得购买火险。”