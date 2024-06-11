延续我国传统 黄总理首访文莱重申两国特殊关系

黄循财总理星期二（6月11日）出访文莱，会见文莱苏丹波基亚。今年正逢两国建交40周年，两位领导人重申新文之间特殊的伙伴关系，并承诺会在食品保障、再生能源、碳市场交易和数码经济等各方面扩大合作。

文莱是黄总理自上月中接任我国总理后，首个访问的国家，也是他巡访东南亚各国首都的第一站。

他星期二上午抵达文莱首都诗里巴加湾后，与苏丹波基亚和苏丹后莎丽哈在努洛伊曼王宫会面。波基亚设午宴招待黄总理和总理夫人吕子蕊，以及随行官员。

黄总理在脸书贴文提到，新加坡和文莱关系特殊，这种关系早在两国正式建交前就已经存在。

黄总理：愿新加坡和文莱特殊关系世代延续

“过去40年来，我们风雨同舟，同甘共苦。作为本区域最小的两个国家，我们在许多战略问题上观点相近。我非常珍惜与文莱的紧密联系，这也是为什么我把文莱作为我访问东南亚各国首都的第一站。愿我们的这种特殊关系世代延续！”

黄总理在午宴上致辞时特别强调：“我会亲自关注，确保两国友谊继续蓬勃发展，让我们的人民能够受惠。”

黄总理这趟文莱之行，延续了我国领导人的出访传统。总统尚达曼和前总统哈莉玛的首趟国事访问，以及前总理李显龙首个出访的国家都是文莱。

我国于1984年，即文莱独立那年与文莱建交，但是新文早在1976年便开始在军事上密切合作。那时因为英军撤离，促使我国和文莱都须加速发展自身的军事能力，两国因此很自然地开展这方面的合作。

根据外交部文告，黄总理感谢波基亚自两国建交以来，给予我国坚定的支持。他也就波基亚长期以来支持新加坡武装部队到当地受训表示感谢，并对两国武装部队深入且多方面的合作予以肯定。

在经济方面，新加坡和文莱于1967年达成的货币等值互换协议（Currency Interchangeability Agreement），一直是两国关系特殊友好的标志。黄总理再次肯定这项协议的重要性，认为它加强了双边金融和经济合作。

欢迎王储今年率团来新出席年轻领袖计划

这次为黄总理接机的是文莱王储、首相府高级部长比拉赫，以及王储妃萨拉，王储伉俪为黄总理安排欢迎仪式。

文莱王储比拉赫（右）到文莱国际机场为到访的黄总理接机。（通讯及新闻部提供）

黄总理去年首次同比拉赫联合主持新加坡—文莱年轻领袖计划。他星期二会见比拉赫时，欢迎对方今年率团来新参加第10届年轻领袖计划。这项计划有助两国年轻领袖间建立友谊，黄总理曾在2013年代表我国参与这项活动。

黄总理已在星期二晚上，续程前往马来西亚首都吉隆坡。随行的有总理夫人、外交部长维文医生，以及通讯及新闻部兼卫生部政务部长拉哈尤。

总理在访马期间将会见马国首相兼财政部长安华、副首相兼乡村及区域发展部长阿末扎希，以及副首相兼能源转型及公用事业部长法迪拉。