汤东线第四阶段即将开通 沿线学校师生期待上下学省时

即将于6月23日通车的汤申—东海岸线第四阶段的七个新地铁站，沿线设有不少学校，对于可以乘搭地铁上下学，受访师生都表示期待，认为能省下不少时间。

汤东线第四阶段全长10.8公里，七个新地铁站为丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳及碧湾（Bayshore）。

道南学校教师王彬欣（左）和学生郦芸晞说，马林台新站启用后，她们会多加使用地铁往返住家和学校。（特约陈佳誉摄）

其中，道南学校离马林台地铁站只有500米，受访师生都说，新站启用后，会更多使用地铁往返住家和学校。

道南学校教师王彬欣家住北部，离学校相当远。她一般开车上班，但如果家人需要用车，她就会乘搭地铁再转搭巴士，通勤时间为一个半小时。她说：“汤东线第四阶段通车后，我就能乘搭地铁直达学校，这能减少半小时的通勤时间。”

马林百列和马林台地铁站都在学校的步行距离范围内，令王彬欣满心期待。她说：“未来我就可以使用马林百列地铁站的地下通道，步行到附近的百汇广场（Parkway Parade）办事。”

道南学校今年4月邀请陆路交通管理局到学校，与学生分享关于汤东线第四阶段即将启用的消息，并宣传改用环保交通工具的好处。王彬欣说，校方希望学生能够了解到减少开车出行的重要，以及如何为保护环境尽一分力。

在道南就读六年级的郦芸晞（11岁）受访时说，她在巴西立的住家离学校比较远，所以父亲有时会调整工作时间，尽量开车接送她和弟弟。“爸爸经常有事不能接我们，我们得要自己从学校搭巴士到地铁站，搭地铁后，再转搭巴士回家，从学校回家大概需要一小时20分钟。巴士趟次也不是很频密，等巴士挺浪费时间的。”

郦芸晞说，她和家人都期待马林台地铁站的开通。“地铁不受路面交通的影响，到家的时间就会快很多。”

新加坡印尼学校靠近实乞纳站，小二学生尤里耶娜说，她会乘搭汤东线参加增益课程等校外活动。（白艳琳摄）

新加坡印尼学校（Sekolah Indonesia Singapura）距离实乞纳站约550米。在那里读小二的尤里耶娜（Yurienna Ariela Lianto，8岁）乘搭巴士上下学，路程只需15分钟。

她说，她参加的增益班或其他活动的地点靠近马林百列和市中心地铁站，地铁通车后她从学校到马林百列很方便。

幼儿园Alphabet Playhouse品牌总监阮淑冰认为，幼儿园靠近碧湾站，可能会吸引那些优先考虑接送便利性的家长为孩子报读。 （梁麒麟摄）

幼儿园Alphabet Playhouse离碧湾站仅200米，校方认为，新的地铁站将方便许多家长接送孩子。

幼儿园品牌总监阮淑冰（49岁）受访时说，目前住在丹戎禺和马林百列的家庭乘搭公共交通工具到幼儿园的时间大约为30至40分钟。有些家长反映，由于路途较长且须要换乘不同巴士，不太方便。幼儿园靠近新地铁站，可能会吸引那些优先考虑接送孩子是否便利的家长来报名。

从加东公园地铁站步行到德明政府中学虽然约600米，但这段路设有有盖人行道，可避免日晒雨淋。

德明政府中学职业、奖学金兼高等教育部科主任林治锦一般搭德士或私召车到学校。他说，从加东公园站到学校的那段路设有有盖人行道，日后乘搭地铁不怕日晒雨淋。（梁麒麟摄）

德明政府中学职业、奖学金兼高等教育部科主任林治锦（45岁）住在马林台一带，那里附近有多所学校，因此早上交通繁忙，他通常会搭德士或私召车上班。校方最近推出一项生态管理计划，这让许多学生都热衷于使用公共交通，以减少碳足迹。

德明政府中学中二学生杜佳恩说，加东公园地铁站启用后，将能减轻她每天上学出行的压力。（蔡家增摄）

德明政府中学中二学生杜佳恩（14岁）每天乘搭巴士上学。她说：“如果我在早上6时40分之前出门，车程只需20分钟左右，但若在早上6时45分之后出门，车程可能长达一个小时。这是因为沿途常常塞车，尤其是在加东修道院女校或道南学校的巴士站。”

杜佳恩说，新的地铁站将能减轻她每天上学出行的压力，让交通时间减半，也更方便她从学校到其他地方，尤其是市区。

与新站邻近学校师生接触 热情回应让陆交局深受鼓舞

陆路交通管理局南社区伙伴关系署长韩玉玲告诉《联合早报》，汤东线第四阶段路线靠近许多学校，让当局有机会在施工过程中与师生接触，分享更多即将展开的工程及新地铁站的信息。“学生在参与过程中提出许多问题，他们的热情回应令我们深受鼓舞。”

在扩展地铁网络的过程中，陆交局与公众接触，听取他们的反馈和意见，创造共同的体验，既具有挑战性，又富有回报。韩玉玲说：“我们认真对待每一条反馈。虽然我们可能无法对所有问题采取行动，但我们能够更好地了解相互面对的挑战和考虑因素。”

陆交局也与利益相关方合作，共同开展场所营造（placemaking）等活动。韩玉玲说，这有助于为地铁站打造独特的形象，并培养人们对公共交通系统的情感。