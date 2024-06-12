新航赔偿SQ321乘客 轻伤获1万美元重伤可再议

新加坡航空公司决定向遭遇强烈气流事故的SQ321航班乘客做出赔偿，受轻伤者将获赔1万美元，伤势较重者则可同新航商议赔偿事宜。

今年5月21日，从英国伦敦起飞的新航SQ321班机在高空中突遇强烈气流，导致机上一人死亡，多人受伤，客机最终被迫紧急转降泰国曼谷机场。

新航星期二（6月11日）在脸书发文说，公司已在前一天通知受SQ321事故影响的乘客，将为他们提供赔偿。

新航说，将为受轻伤的乘客提供1万美元（约1万3500新元）的赔偿；伤势较严重的乘客则可在身体状况良好并做好准备后，根据各自的具体情况，同新航商讨赔偿方案。

至于经医疗评估确定为伤势严重、需要长期医疗护理，以及要求经济援助的乘客，新航提议向他们预付2万5000美元；这会是这些乘客可获最终赔偿的一部分。

所有乘客机票将获全额退款

除此以外，新航将为今年5月20日搭乘SQ321的所有乘客给予机票全额退款，包括没有受伤的乘客。所有乘客也可按照欧盟或英国的相关条例，获得延误赔偿。

新航已为所有离开泰国曼谷的乘客，每人提供1000新元以应付即时开销。新航也为受伤的乘客支付医药费，并应他们的要求，安排他们的亲属飞往曼谷。

新航说，所有受影响乘客应已通过电邮收到有关赔偿，以及如何处理索赔的相关信息。“若有任何疑问或需要进一步帮助，乘客可通过电邮中提供的信息与我们联系，我们会及时处理。”

新航向此次事故中的所有乘客深表歉意，并承诺会在这期间全力提供支持和援助。

11名乘客仍在曼谷医院治疗

新航答复《联合早报》询问时证实，截至本地时间星期二下午1时，仍有11名乘客在曼谷的医院接受治疗。由于顾及乘客隐私，新航无法提供更多详情。

来自马来西亚槟城的邱楚惠（47岁）星期二告诉《联合早报》，她有五名亲友还在曼谷接受治疗，弟弟和弟媳的父亲已无须留医，但仍须返院接受物理治疗。

对于新航在事发后约三个星期作出赔偿宣布，邱楚惠认为可以接受。她说：“如果过后还可以商量（赔偿）的话，就要看怎么谈了。可是，目前我也不是很清楚，我的家人还在医院，有两个还无法下床，所以不太好说。”

邱楚惠通过电话受访时刚飞抵曼谷，准备前往医院探望亲友。这是她在亲人出事后第二次到曼谷，两趟机票全由新航安排和支付。对此，她表示满意，认为新航确实照顾到家属的感受。