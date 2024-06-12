律师：新航SQ321赔偿方案合理与否 须看伤势具体情况

针对新加坡航空公司对强烈气流事故作出的赔偿方案，受访律师认为，赔偿合理与否取决于乘客伤势的具体情况，但即使归类相同的受伤类型也可能存在很大的差异。

卫达仕凯德律师事务所（Withers KhattarWong）纠纷处理合伙人林惠吟律师说，赔偿合理与否要看乘客伤势的具体性质。

“轻伤和重伤的分类相当笼统，归于同一类的受伤类型也可能有很大的差异。就轻伤而言，某些乘客可能获得过高或过低的赔偿。值得注意的是，重伤者所获的2万5000美元是预付款，不一定就是付给乘客的全部赔偿金。”

Meritus Law律师事务所董事乌尚·普雷玛拉特内（Ushan Premaratne）律师也认为，赔偿是否合理得看具体伤况。

律师：一旦接受赔偿提议 乘客不能再进一步索赔

他说，轻伤者可获赔1万美元似乎是最终和全面解决的赔偿，“这意味着一旦接受赔偿提议，乘客将不能再进一步索赔”。

轻伤乘客若要索取超过1万美元的赔偿，就须考虑得花时间和金钱聘请医生和律师来评估应得赔偿，即意味着须预先支付大笔费用；这对于仅蒙受轻伤如扭伤手指或轻微划伤的乘客来说，根本不划算。

“不过，这还须区分身体和心理创伤。一些身上只有轻伤的乘客可能面临严重的精神创伤，心理咨询和精神治疗的费用可能很高。”

乌尚说，新航已致函每一位有关乘客，让他们直接与新航沟通。他透露，一些乘客已联系他，寻求关于谈判的建议。

他指出，海牙航空仲裁法院和新加坡国际调解中心今年2月签署了谅解备忘录，鼓励在与亚洲航空相关的争议中采用和推动调解途径。

“如果索赔金额较大且与新航意见分歧，乘客在启动任何法律程序前，可考虑先在新加坡国际调解中心进行调解。”

若不满赔偿方案 可亲自或通过律师同新航协商

林惠吟说，乘客如果对赔偿方案不满意，可尝试亲自或通过律师同新航进行协商。

“如果协商后仍不满意，乘客可对新航提起仲裁程序。乘客可从飞机应抵达目的地当日算起的两年内提出索赔。”

乌尚说，新航已表明会继续支持受影响的乘客，并已直接向乘客提议会承担医疗费用，但他建议，新航应建立一个平台，让乘客的伤情得到客观评估，好让新航和乘客能够就适当的赔偿进行有意义的对话。

“如果没有共同的平台，可能会出现乘客在不同的司法管辖区，根据不同的医疗和专家证据提出不同的索赔。”