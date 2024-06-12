涉操控僵尸网络男子拒引渡美国 控方将进行拘押听证会

姚可嘉

发布 /
发布 / 2024年6月12日 6:04 PM
案件前两次在国家法院提堂时，涉嫌经营和操控全球最大僵尸网络的中国籍男子王云禾都表示拒绝引渡美国。（档案照片）
案件前两次在国家法院提堂时，涉嫌经营和操控全球最大僵尸网络的中国籍男子王云禾都表示拒绝引渡美国。（档案照片）

字体大小:

涉嫌经营和操控全球最大僵尸网络的男子拒绝引渡美国，控方已准备好进行拘押听证会。

这名中国籍男子王云禾（35岁）被指从2014年至2022年7月与他人共谋，创造并传播名为“911 S5”的僵尸网络（botnet）到全球多个国家的微软电脑上。

王云禾的案件星期三（6月12日）再次提堂，王云禾拒绝引渡美国的态度依旧不变。

控方援引引渡法，申请继续还押王云禾七天。控方已准备好进行拘押听证会（committal hearing），目前正在等待确认听证会的日期。

王云禾的代表律师黄远翔说，仍需要时间接受客户的指示，要求案件展期。

案件展期至6月18日

拘押听证会是让法庭在审查双方证据后，裁决是否有充足理由和证据批准引渡逃犯。案件展期至6月18日。

案件前两次在国家法院提堂时，王云禾都表示拒绝引渡美国

若逃犯不同意引渡，新加坡总检察署须有足够证据证明逃犯应该引渡，后者也可提呈对他有利的证据。逃犯可聘请律师代表抗辩，但最终交由法庭定夺。

这“可能是世界上最大僵尸网络”的案件，美国司法部指王云禾侵入全球近200个国家的1900多万个网际协议地址，当中近61万4000个在美国境内。由于新美签有引渡条约，我国警方在美国的要求下，在5月24日展开行动，逮捕王云禾。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容