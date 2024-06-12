涉操控僵尸网络男子拒引渡美国 控方将进行拘押听证会

涉嫌经营和操控全球最大僵尸网络的男子拒绝引渡美国，控方已准备好进行拘押听证会。

这名中国籍男子王云禾（35岁）被指从2014年至2022年7月与他人共谋，创造并传播名为“911 S5”的僵尸网络（botnet）到全球多个国家的微软电脑上。

王云禾的案件星期三（6月12日）再次提堂，王云禾拒绝引渡美国的态度依旧不变。

控方援引引渡法，申请继续还押王云禾七天。控方已准备好进行拘押听证会（committal hearing），目前正在等待确认听证会的日期。

王云禾的代表律师黄远翔说，仍需要时间接受客户的指示，要求案件展期。

案件展期至6月18日

拘押听证会是让法庭在审查双方证据后，裁决是否有充足理由和证据批准引渡逃犯。案件展期至6月18日。

案件前两次在国家法院提堂时，王云禾都表示拒绝引渡美国。

若逃犯不同意引渡，新加坡总检察署须有足够证据证明逃犯应该引渡，后者也可提呈对他有利的证据。逃犯可聘请律师代表抗辩，但最终交由法庭定夺。

这“可能是世界上最大僵尸网络”的案件，美国司法部指王云禾侵入全球近200个国家的1900多万个网际协议地址，当中近61万4000个在美国境内。由于新美签有引渡条约，我国警方在美国的要求下，在5月24日展开行动，逮捕王云禾。