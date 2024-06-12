50年如一日 86岁海南西餐厅老板坚持最初食谱与热忱

挤过人头攒动、酒吧咖啡店云集的哈芝巷人群，转弯一处复古的昏黄让人忍不住驻足看看门口的菜单。餐厅乍看有着西餐厅常有的浪漫灯光，菜单却又写满中文字，这股反差让人不禁心生好奇。老板林道柏说，他在50年前创立“太子咖啡座”海南西餐厅，半世纪来一直坚持最初的食谱，86岁的他对工作的热忱也50年如一日。

林道柏来自海南，自小跟随父母坐船来到新加坡，10多岁就开始工作，直到在酒店工作几年后，“偷师”学会烹饪西餐，便创立了太子咖啡座。转眼50年，店面已经从美芝路的邵氏大厦和武吉知马加冕购物中心，搬到了现在的美芝路。

据老板介绍：“我们现在吃猪排用的桌布和盘子都已经‘50岁’了。”制作西餐套餐，以及各类中式菜色的食谱也几乎从未变过。

林道柏：工作时感觉越来越年轻 只要健康就想亲力亲为

虽然他转眼已到86岁高寿，却从没想过要退休，50年如一日地坐着巴士往返住家和店面。林道柏每天早上9时30分左右就到店里，晚上8时左右才离开。“我已经86岁，但是工作起来感觉和30多岁的时候没有区别，跑来跑去也不累。只要健康就还想亲力亲为。”

问起他身体如此硬朗的秘诀，他伸出手臂并告诉记者：“你看我都没有老人斑，多吃蔬菜就会健康，皮肤也亮亮滑滑！”

对于退休，他更是从没想过，说自己在这里工作反而感觉越来越年轻。他说，每到午餐时间，就有很多在办公室上班的年轻人来吃饭，每次和他们说话都感觉自己年轻了几岁。“就好像和你聊了聊，现在我又年轻了几岁。”

傍晚时分下了场大雨，晚餐时间店里只有我们两个人在用餐。86岁的老板还是考究地给每桌、每个座位铺上那已经“50岁”的粉白格子餐布，再仔细对齐一对对刀叉，最后把几束黄色小向日葵放在桌子中间。在海报上的林青霞、秦汉、林凤娇等帅哥美女的注视下，让人感觉不小心从速食时代穿越到了一场老派约会的浪漫。