疑排队“踩过界” 食客店家大打出手

网红菜饭店食客疑排队时“踩过界”，阻挡到旁边的情趣用品店开门营业，导致与店家起纠纷，甚至大打出手见血，惊动警员到场。

社交媒体日前流传一段视频，指上周三（6月5日）午餐时间，两名男子在森林商业中心（Sim Lim Square）二楼的一家情趣用品店外扭打成一团，其中黑发男不断朝金发男猛挥拳，甚至还撞到卷帘门。

期间，一旁的民众尝试劝架，也有另两名男子尝试拉开两人，但黑发男仍向金发男爆粗，还用双腿扣锁对方身躯，并不断叫嚣，质问谁先动的手。

《新明日报》记者星期二（11日）走访现场，访问一名事发当时‘和事佬’劝架的男子。男子说，附近食客在排队光顾网红菜饭店“一日三餐”时，疑似因“踩过界”，食客挡到旁边情趣用品店开门，进而引起误会，甚至动起手来。他说，黑发的食客还把店家打到见血。

“一日三餐”老板娘李曼迪受访时说，这是店铺营业三年来，首次发生食客排队时与附近店家起冲突的事件。她说，事发时是用餐高峰时段，她才回到店面不一会儿，就听到外面传来骚动，转过头时，两人已扭打起来。

她说，与附近店家相处和谐，若影响到他们的生意，对方也会好声好气亲自告知，因此不解为何两方会起冲突。

“用餐时候人潮比较多，所以我们也尽量不要影响到其他人做生意。”

完整报道，请翻阅2024年6月12日的《新明日报》。