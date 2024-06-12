滨海湾金沙会展中心获MICE可持续认证金奖

可持续发展概念日益重要，本地会议、会展与奖励旅游业者也积极地在软硬体设施、日常营运实现可持续发展。滨海湾金沙会展中心获得新加坡会议、会展与奖励旅游可持续认证，是本地首个获得金奖殊荣的大型会展中心。

冠病疫情后，本地会议、会展与奖励旅游行业（MICE）强劲复苏，新加坡会展组织者和供应商协会（SACEOS）在今年1月推出MICE可持续认证（MICE Sustainability Certification，简称MSC）。

这项获得新加坡旅游局支持的认证共分三个等级，分别是铜奖、银奖和金奖，以认可那些采取可持续措施及积极贡献提高行业标准的企业，滨海湾金沙会展中心是在今年6月获得最高等级的金奖。

滨海湾金沙星期三（6月12日）发文告说，旗下会展中心秉承可持续发展理念，并获得新加坡建设局、国际活动协会和美国绿色建筑委员会等机构与组织颁发的白金认证。会展中心也是新加坡第一个碳中和MICE场所，可让客户举办更环保的活动。仅在去年，滨海湾金沙会展中心就举办超过2440场活动。

滨海湾金沙可持续发展执行董事博让（Meridith Beaujean）说，获得金奖认证，是对他们付出巨大努力的认可。她指出，从建筑物基础设施、废物处理策略，再到可持续菜单，集团将可持续发展融入营运上，而有关荣誉鼓励他们继续致力于减少对环境的影响。

滨海湾金沙销售及会展副总裁王伟民说，滨海湾金沙将继续推动可持续活动，除了鼓励客户在举办活动时纳入绿色元素，也会积极培训员工掌握相关知识，以支持我国要成为全球最佳MICE城市的目标。