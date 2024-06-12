义顺真查鲁区建1万住宅单位 综合项目设小贩中心巴士转换站

义顺新发展的真查鲁（Chencharu）住宅区，将兴建约1万个住屋单位，首批预购组屋单位本月推出。区内也将建造一个结合巴士转换站、小贩中心、商店和住宅单位的综合发展项目，以及公园等设施，打造富有活力的公共空间。

建屋发展局星期三（6月12日）公布真查鲁区的发展总蓝图，计划把这个新住宅区发展为一个充满活力、衔接社区和文化遗产的村庄。

位于卡迪地铁站附近的真查鲁区占地70公顷，面积相当于约130个足球场，由义顺1道、2道及三巴旺路围绕，原址是义顺原生园（Orto），在2019年总发展蓝图下规划为新住宅区。

国家发展部长李智陞今年3月初在国会宣布，政府将在义顺发展新的住宅区，以满足人们的住屋需求，让更多有意住靠近父母的家庭能得偿所愿。建屋局将在2040年之前，在真查鲁兴建约1万个住屋单位，至少八成是组屋。

首个预购组屋项目在本月销售活动推出，约有1270个单位，包括两房式灵活单位至五房式单位。

建屋局计划在真查鲁中心，打造一个从东到西横跨整个住宅区的社区街道，把新邻里公园和卡迪地铁站附近的现有公园连接起来。社区街道旁也将兴建新的综合发展项目，结合巴士转换站、小贩中心和邻里商店等设施。

此外，区内也将设有新的教育学府和疗养院，以满足不同年龄层居民的需求。这些设施将与卡迪中心和卡迪内政团队战备人员协会俱乐部（HomeTeamNS Khatib）的现有设施相辅相成，为居民生活提供便利。

“聚友爱”和活龟鳖博物馆 迁至卡迪战备协会俱乐部毗邻

区内的农耕义工团体“聚友爱”（Ground-Up Initiative）和活龟鳖博物馆（Live Turtle and Tortoise Museum），将从现址迁移至卡迪内政团队战备人员协会俱乐部毗邻。建屋局说，这两个组织为人们提供特殊的休闲空间，日后将继续在真查鲁举办社区活动，并让区内的新居民有机会互动交流。

当局也将新建一条巴士专用、长约400米的真查鲁连道（Chencharu Link），并沿着新路两旁建造住屋和设施。这条新路由北至南衔接真查鲁中心、卡迪地铁站、义顺2道和三巴旺路的巴士站。

真查鲁区内也会设有步行和脚踏车道，连接至义顺和三巴旺市镇、卡迪蒙苏（Khatib Bongsu）自然公园和实里达下段蓄水池公园等休闲地，以及未来的南北交通廊道（North-South Corridor）。廊道全长约21. 5公里，人们可骑脚踏车从兀兰直达市中心。

建屋局在规划真查鲁的住屋时，也顾及绿色环保，包括坐北朝南，以改善通风，并减少日晒。

建屋局说，真查鲁的住宅单位数量可观，可满足新加坡人的住屋需求，包括想要住靠近父母的家庭。此外，北部的三巴旺和兀兰也将陆续发展新住宅区，更多详情日后公布。