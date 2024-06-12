峇顺芭路黑白洋房 翻新成公园内社区空间

保留区内历史，同时赋予新用意，真查鲁的黑白洋房将翻新成为社区空间，连同周围新公园为居民提供休闲和体育设施。

建屋发展局星期三（6月12日）公布真查鲁发展总蓝图时说，致力把真查鲁的历史和社区元素结合，打造成具有活力的现代甘榜。

真查鲁在上世纪初原是种植园和农场，在1976年的义顺新镇计划下，规划为休闲和商业用途。多年来许多农业相关业者入驻真查鲁，包括花圃和义顺原生园（Orto）。

随着真查鲁开发成为新住宅区，区内许多业者搬迁，峇顺芭路（Bah Soon Pah Road）50号黑白洋房的未来也引起关注。这栋两层楼的洋房原为种植园管理人员宿舍，大约建于1910年代，至今已有超过百年的历史。

建屋局说，那一带将建设新的公园，洋房本身也翻新成社区空间。公园设计着重促进身心健康，有游乐场、健身器材、草坪、运动场地和康疗花园，让居民活动。公园也会设有历史走道，介绍真查鲁的过往。

洋房元素融入区内新建筑设计

此外，建屋局也把洋房的元素融入区内新建筑的设计中。在6月销售活动中推出的真查鲁第一个预购组屋项目，就以洋房外观的黑、白和红颜色为色调。区内的亭子和上下车处也都将采用洋房的设计灵感。

真查鲁首批预购组屋将反映黑白洋房的设计元素，以红白黑为色调。（建屋局提供）

除了黑白洋房，真查鲁的农业历史也会反映在区内的设施设计中，包括用黄梨和鲭鱼（Mackerel）图像作为路标。