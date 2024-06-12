分析师：真查鲁预购组屋料受年轻家庭欢迎

义顺真查鲁（Chencharu）发展成新住宅区，首批1270个预购组屋单位6月推出。房产分析师指出，新项目靠近公共交通且设施齐全，料会受到想住靠近父母的年轻家庭欢迎。新项目的四房式单位售价预计约30万元，五房式则从40万元起跳。

建屋发展局星期三（6月12日）宣布，真查鲁首个预购组屋项目将在6月销售活动中推出，约有1270个单位，包括两房式灵活单位至五房式单位。配合住宅区的发展，真查鲁也将建造一个结合新巴士转换站、小贩中心和商店的综合发展项目。

ERA产业主要执行官林东荣说，新项目靠近卡迪地铁站，除了周围将兴建的设施，下一个地铁站义顺也有纳福城（Northpoint City），提供全面的零售选项。

林东荣指出，近年新推出的预购组屋项目中，不少靠近胡姬乡村俱乐部（Orchid Country Club）或分布在实里达下段蓄水池附近，都离地铁站比较远。

尽管如此，这些项目依然受买家欢迎。SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）说，义顺最近一次在2022年推出预购组屋时需求强劲，其中 Vanda Breeze @ Yishun等三个毗邻实里达下段蓄水池的项目，1800多间的四房式和五房式单位共吸引超过2800组买家申购。

相比之下，莫汉说真查鲁的地点较优越，预计会吸引更多买家。

林东荣也说，真查鲁周围有较多老旧组屋，比如不远处的义顺环路就有近84%的组屋建于2000年之前。“新住宅区将提供1万个住宅单位，其中至少八成是组屋，为想要住靠近父母的年轻家庭提供可观的住屋供应。”

分析师：区内日后可推出优选组屋

合登集团高级数据分析总监李思德预计，新项目的四房式单位售价30多万元，五房式则从40万元起跳。

莫汉指出，这是10月新组屋分类框架实施前的最后一轮销售活动。“真查鲁的设施和交通发展全面，预计区内可提供标准（standard）和优选（plus）组屋。”

对于有计划居住在真查鲁的潜在买家来说，6月申购就能避免面对优选组屋的转售限制，包括10年最低居住年限和津贴回收。因此，莫汉认为真查鲁首批预购组屋会受欢迎。

李思德也预计区内的综合发展项目若建组屋，将有可能在优选分类下推出。建屋局受询时，并未提供综合发展项目的更多详情。