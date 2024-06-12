欧锦赛将至 当局加强执法力度严打非法赌博

2024年欧洲足球锦标赛新加坡时间星期六（6月15日）凌晨开踢。赛事期间，政府会加强执法行动，当局也促请公众勿向非法赌博团伙下注。

本届欧锦赛在德国举行，为期一个月，料将吸引不少本地球迷追看和下注。内政部和社会及家庭发展部星期三（12日）发表联合声明说，在欧锦赛期间，当局将加强执法力度，严打非法赌博与问题赌博。

根据赌博管制法令，新加坡博彩公司是唯一可以在本地提供实体和线上体育收注服务的业者。文告说，新加坡警察部队将对违法者采取严厉行动，包括通过任何形式协助赌博团伙的人。

警方去年针对非法赌博活动，进行超过300次执法行动，逮捕超过450人。此外，警方也和多方合作，注销用来宣传非法赌博内容的电话线，并关闭涉案的银行户头。

赌博管制局至今已屏蔽超过3400个非法远程赌博网站，以及约260个银行账户，涉及金额超过3600万元。

召集非法赌博活动者一旦罪成，最高可处以50万元罚款，以及最长七年监禁。向无执照赌博业者下注的人，可被罚款最高1万元，或监禁最长六个月，或两者兼施。

全国预防嗜赌理事会将在电视、报纸、数码和社交媒体平台投放广告，提醒公众过度参与足球博彩的祸害。

理事会主席沈锦源在文告中说，随着足球赛如火如荼地展开，人们可能因为太兴奋而频繁下注。他呼吁公众对自己的行为负责，并鼓励家人、邻居和朋友留意那些可能受赌博问题影响的人。

沉迷赌海15年 前嗜赌者用经历警惕他人

35岁的网安人员苏永洲曾深陷赌海近15年。他受访时告诉《联合早报》，最初他只是和两个朋友抱着好玩的心态开始赌博。

“当时我们都爱看足球等运动，有一天突然想尝试下注，结果我赢了200元，对一个中学生来说，算是很多了。”



从那以后，他和朋友开始分批下注不同的球赛，逐渐尝到甜头。当他开始工作并有了稳定的收入后，更是开始使用信用卡进行网上赌博。信用卡额度用尽后，他转向合法放贷商，最终走上向大耳窿借钱的不归路。

苏永洲说，他当时的生活全围绕着赌博，一度欠债达10万元，几乎向周围的每一个人借过钱。“直到我成家，有了孩子，我知道不能再这样下去了。”

他开始尝试到不同地方戒赌，最后加入了蒙恩社会服务的戒赌计划。“我最后一次下注是2018年的世界杯，从那时起，我就再也没有下注赌博了。”

身为过来人的苏永洲说，他知道戒赌绝非易事，但他希望提醒其他嗜赌者，一旦开始赌博，很难不执着于输赢，“结果到头来只会输得更多”。

蒙恩社会服务辅导员罗国坚受访时说，虽然大家都知道“十赌九输”的道理，但赌瘾使人难以自拔。

“我的劝告是，下注的时候，想想你身边的人，因为你下次输掉的，可能不只是金钱，而是家人、事业和自由。”

罗国坚也鼓励有需要的人尽早求助。他说，很多人认为可以靠自己的意志力戒赌，但这通常很难达成，与戒毒一样，戒赌也应寻求专业帮助，远离赌博的诱惑。