涉带枪失踪 机场辅警申请保释获法庭批准

机场辅警值班后没归还佩枪闹失踪一案，庭上揭露，辅警案发前一晚因沉迷赌博一事与女友吵架分手，事发当天萌生自杀念头，下班后带着手枪离开，直到女友来电表明仍爱着他，他才打消念头。

由于被告王俊豪（译音，27岁）面对的是不可保释的严重罪行，控方早前在案件过堂时申请不准让被告保释。被告星期三（6月12日）通过律师申请保释，最终获法官批准以8万元保释。

被告面对一项非法持有武器的控状，指他在2024年5月9日晚上8时许至5月10日凌晨约零时20分，在武吉士维多利亚街的Bugis+购物中心内手持佩枪。

网上赌博输数千元 与女友争吵后分手

被告的代表律师拉克什（Rakesh）说，综合警方的初步调查结果和心理评估报告，被告案发前有段时间迷上网上赌博，输了数千元。案发前一晚，被告与女友发生争吵后分手。他不仅对自己沉迷赌博感到失望，也因分手感到难过。萌生自杀念头的被告隔天下班后，冲动之下带着手枪离开。

尚未定下计划的他先到武吉士的购物商场看了场电影。后来，被告接到女友电话，表示还爱着他，他便打消自杀念头，决定归还佩枪。正在搜捕被告的警员此时已赶到商场，并逮捕被告。

拉克什指出，被告当时的念头是伤害自己并非公众。他无任何案底，评估报告也指他犯罪风险低。被告的家人都是本地人，并无潜逃风险。

另外，被告女友也在策安保安机构工作，事后公司安排她接受心理辅导。拉克什恰巧联系到这名心理医生寻求意见，对方也愿意治疗沉迷赌博和患有适应障碍的被告。拉克什也以接受治疗为由，要求让被告保释。

控方指出，被告非法持枪约四小时，对公众造成潜在危险。为逮捕被告，警方还展开约两小时的追踪行动。

法官批准被告的保释申请，条件包括佩戴电子追踪器、必须寻求心理治疗，以及与父母一同居住等。案展7月5日过堂。