义顺将增建第三座小贩中心 提供居民可负担餐食

义顺将迎来全新的小贩中心，为居民提供更多可负担的用餐选项。这是继忠邦巴刹与熟食中心和义顺公园小贩中心之后，这一区的第三座小贩中心。

配合建屋发展局公布义顺真查鲁（Chencharu）住宅区的发展总蓝图，国家环境局星期三（6月12日）宣布将在义顺建造新小贩中心。

建屋局6月将在真查鲁区推出首个预购组屋项目，这个项目正对面也会建造一个结合小贩中心、巴士转换站、商店和住宅单位的综合发展项目。不过，环境局文告并未说明新的小贩中心会否设有湿巴刹，以及预期建造和落成的时间表。

受访居民盼设湿巴刹 方便购买鲜果蔬菜

受访的义顺居民都期待新小贩中心早日建成。家住义顺6道的高立人（31岁，工程师）说，虽然义顺已经有很多不错的食物选择，但其中一些地点不容易去，而且总是很拥挤。新小贩中心将可以提供更多选择，缓解拥挤，缩短购买食物的时间。

高立人和妻儿迁入义顺组屋新家大约一年。他指出，对于经常做饭的家庭，尤其是年长者来说，新小贩中心若设有湿巴刹，将是很大的帮助。

管敏淇（17岁，学生）也希望小贩中心能设有湿巴刹，这将方便附近居民购买新鲜水果和农产品。

她指出，若综合发展项目周边设立更多的公共绿地和公园会更好，这些空间不仅可以用于休闲活动，还可以举办社区活动，例如为年长者开设太极健身课程，以及举办户外音乐会供本地乐队表演。

素食者李丽娜（54岁，全职摄影师）说，虽然义顺已有许多美味的素食，但还是希望新小贩中心能设立素食摊位，为素食者提供更多餐食选择。在注重心理健康的时代，李丽娜希望综合发展项目内能够设立一个舒适放松的空间，特别是帮助年轻人缓解高压生活。

义顺集选区议员陈浍敏说，希望新小贩中心能为居民带来更实惠的餐饮选择，与私营咖啡店不同，摊贩可直接向当局租用摊位，这应该有助降低食品成本。

今年陆续有三座新小贩中心开业

政府在2011年宣布有意兴建10座小贩中心，并于2015年再宣布建造多10座小贩中心，尤其是在餐饮选项相对不足的新住宅区，以确保持续增长的人口能够享有价格合理的食品选择。

迄今，已有12座新小贩中心建成并投入运营，包括位于盛港汇二楼的万国熟食中心、三巴旺区内的武吉坎贝拉小贩中心、位于茨园民众俱乐部的茨园小贩中心、盛港芬维尔小贩中心、翻新改造后的裕廊西熟食中心，以及淡滨尼天地小贩中心等。

当局早前陆续公布另外七个新小贩中心的地点。位于盛港的Anchorvale Village小贩中心和兀里村（Woodleigh Village）小贩中心预计今年中开始营业，榜鹅岸小贩中心则预计下半年开业。