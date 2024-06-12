贿赂篮球员操纵赛果 男子判监27个月

操纵泰国和菲律宾篮球赛果，安排同伙向泰国篮球员行贿，男子被判入狱抵罪，同伙早前已被治罪。

被告关伟权（33岁）面对14项抵触防止贪污法令的罪名，他于星期三（6月12日）承认其中四项控状，法官将余项纳入考量后，判他坐牢27个月。

涉案的同伙是30岁的傅伟豪，他早前认罪后，被判坐牢八个月。

案情显示，被告于2009年认识傅伟豪，两人当时是本地一家篮球俱乐部的球员。

在2017年至2018年，被告发现傅伟豪会上非法投注网站赌球，于是告诉傅伟豪自己认识一些外国篮球员，可以帮助操纵比赛成绩。傅伟豪不想错失赚钱机会，同意参与。

被告和傅伟豪决定操纵泰国篮球联赛，他们与两名不同球队的球员串通。四人会在脸书组群里商讨操纵计划，主要下注各支球队的进球差距范围和两支球队的总进球范围。

被告后来指示傅伟豪将约6000元至8000元现金带到曼谷，代他观看赛事，并在取得预期的赛绩后，支付球员酬劳。

在2018年7月1日的一场赛事中，两人顺利操纵赛事，总进球量落在指定范围内，傅伟豪事后支付选手1000元。

两人后来也计划在同月7日操纵另一场球赛，但没有得逞。

根据法庭文件，除了操纵泰国的篮球赛果，被告也另外操纵了菲律宾的篮球赛果。

2018年4月，被告就与两人合作，贿赂一些菲律宾球队球员，让他们协助操纵比赛成绩，并同意支付共77万5000元披索（约1万9826新元）作为酬劳。

被告之后顺利操纵两场菲律宾的篮球赛果。庭上并未透露被告从这些赛事中赚取多少钱。

控方指出，被告预谋干案，因贪念而选择犯案，罪行也涉及跨国因素，因此促请法官判被告坐牢至少28个月。

被告的律师代求情时说，被告是一名专业篮球员，很有可能要面对纪律处分，希望法官能对他从轻发落。（人名译音）