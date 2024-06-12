九旬翁出版画册 办画展“九一圆梦”

退休后重拾画笔，燃起年少时的绘画梦，九旬老翁如愿出版画册并首次举办个人绘画展。今年91岁的陆裕德将画展命名为“九一圆梦”，希望鼓励更多的乐龄人士勇敢追梦。

星期三（6月12日），“九一圆梦”画展在榜鹅大道第264A座组屋底层的珍爱活跃乐龄中心（榜鹅翡翠）正式开幕。

展厅中挂着陆裕德1952年从南洋美术学院毕业的证书。陆裕德说，他小时候不爱读书，在前椰林学校校长费鹏南的推荐下，到南洋美专学习美术，后来师从钟四宾。

画展中他最为珍视的一幅作品、也是他坚持用作画册封面的“虚无的沉思”一画，就是当年他在钟四宾指导下完成的毕业作品，距今已经有70多年的历史。“19岁从南洋美专毕业，91岁办画展，这也是一种缘分。”

虽然是南洋美专毕业生，但他离校后便放下了画笔，同父亲一起打理建筑公司。直到上世纪90年代的某一天，年近六旬的陆裕德在桥北路偶遇在写生的吴冠中，这个际遇重新唤起了他对美术的热爱。在退休之后，他将更多时间投入绘画中，并一直渴望举办一场个人的绘画作品展。

陆裕德说：“每周一到周五，我都会到住家楼下的珍爱活跃乐龄中心阅读报章，参加自己有兴趣的中心活动，也因此认识了不少一起慢活的朋友。”

珍爱活跃乐龄中心主管李桂群（55岁）说，陆裕德参加了许多中心的美术活动，几年前也提出想在中心办画展，但因为冠病疫情而搁置。他在今年初重新提起这一梦想，所以中心在陆裕德家人、全欣社会服务，以及榜鹅关爱新加坡义工综合中心的支持下，帮助他“九一圆梦”。

画展共展出陆裕德45幅作品

画展共展出了陆裕德的45幅作品，其中既有年少求学时在南洋美专创作的作品，也有近年来的静物、写生等画作。

除了绘画，热爱生活的陆裕德兴趣十分广泛，他还喜欢摄影、盆栽、书法、养鸟养鱼。他说：“每一幅画作的完成似乎圆了自己的一个梦，即使那是小小的一个梦。活着的意义不过就是兑现梦，继续圆梦罢了。只要还有梦，我依然会继续去圆梦，并且相信梦可以探索、可以选择、可以实现。”

即日起至6月28日，星期三至星期五早上10时至下午5时，以及6月15日早上10时至下午3时，公众可到场免费参观。